A szakok vizsgakövetelményei is eltérőek: valahol komplex, összetettebb feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak, másutt egy előre kidolgozott tételsorból húznak feladatot, illetve minden esetben az általuk elkészített szak- illetve záródolgozatot kell megvédeniük egy prezentáció keretében.

- Nagy öröm, hogy 65 hallgatónk eljuthatott a végső megmérettetésig, mely vizsgát követően diplomát, illetve felsőfokú szakképesítést vehetnek át - mondta dr. Kaszás Nikoletta, az intézmény igazgatója. - Igyekszünk az államvizsgák tekintetében is unikálisak lenni, vagyis vállalati szakembereket hívunk bizottsági elnöknek. Az idén is a turizmus, a gépészet és az informatika kategóriákból kanizsai és környékbeli cégek képviselői vesznek részt a munkában. Azon túl, hogy a hallgatók tudását értékelik egy kicsit a gyakorlati ismereteiket is tesztelik, s adott esetben potenciális munkaerőt találnak a vizsgázók között. Erre eddig szinte minden évben volt példa, vagyis olyan, aki a diploma megszerzése után állásajánlattal gazdagodhatott.

Forrás: Szakony Attila

Hozzátette: azok a hallgatók, akik most államvizsgáznak jó helyzetben vannak. Különösen igaz ez a turizmus területére. Elindult a szezon, s a közeli zalakarosi szállodáknak, turisztikai szervezeteknek szükségük van a jól képzett munkaerőre. De ugyancsak nyitott a piac az informatikai és a gépész hallgatók iránt is, vagyis elhelyezkedhetnek a régión belül is. Ebben az évben végzett az első vízügyi üzemeltetési-mérnök évfolyamuk, akik szintén több szektor közül választhatnak. A diplomaátadót július 1-jén pénteken tartják, ahol a már januárban sikeres államvizsgát tett hallgatók is ünnepélyes keretek között vehetik át a diplomájukat.

Az üzemmérnök-informatikusok közül egy zalakarosi szállodában dolgozó Takács Krisztián biztosan ott lesz, hiszen boldogan lépett ki az államvizsgáról. A 35 éves férfi elmondta: korábban több egyetemi képzést kipróbált, de egyet sem fejezett be. Most viszont végre révbe ért, a munkájához szorosan illeszkedő hálózati kapcsolatok felépítéséhez szerzett plusz tudást, mellyel tovább fejlődhet a szakterületén belül.