Egy álom vált valóra: megnyitott a Kanizsa Aréna

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A nagykanizsaiak több évtizedes álma vált valóra azzal, hogy szombaton ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Kanizsa Aréna. Az akár 5000 főt is befogadó multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 15 milliárd forintból két év alatt készült el keleti városrész Alapy Gáspár utcájában. További részletek ITT.



Közel 40 évesen, már anyukaként lett a rúdfitnesz szerelmese a bánokszentgyörgyi Pold Eszter

Az akrobatikus elemeket nagyon nehéz kivitelezni, kitartani meg pláne

Forrás: Presinszki Ákos

Eszter tanárként dolgozott évekig a Bánokszentgyörgy vonzáskörzetéhez közeli falvakban. Majd Szombathelyre költözött és egy faluban lett aljegyző. Most pénzügyesként dolgozik egy szombathelyi cégnél. Csupa megkötésekkel teli hivatás. Saját bevallása szerint sohasem volt az a típus, aki szerette a korlátokat, a maga módján mindig különc akart lenni, ha mással nem, az öltözködésével, a stílusával. További részletek ITT.



Illegális szoftverekkel dolgoztak zalai és vasi autószerelők

Több zalai és Vas megyei autószervizben is illegális szoftvereket és hamis diagnosztikai eszközöket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai – tájékoztatta a NAV az MTI-t. További részletek ITT.

Megvannak a nyertesek: íme az idei Gyermekmosoly játék Zala megyei dobogósai

A tavalyi játék sikere után az idén is meghirdettük Gyermekmosoly játékunkat, amelynek első fordulója november 25-től december 9-ig tartott. Két korcsoportban, 0-3 éves, illetve 4-7 éves korig vártuk a gyermekek aranyos, vicces vagy éppen zsivány grimaszoló fotóját, amelyekre olvasóink szavazhattak. Az idén is népszerű játékra a büszke szülők 335 gyerkőcöt neveztek be, akikre több mint 12 ezren adtak le szavazatot. További részletek ITT.



Három óra alatt megtalálták az eltűnt nagykanizsai kislányt

Édesanyja tett bejelentést a rendőrségre, miszerint Nagykanizsán, Kinizsi utcai otthonukból 11 éves lánya háromnegyed órája ment ki az udvarra levegőzni, de azóta nem találják, még a környéken sem. További részletek ITT.



Tyúktolvajokat fogtak a keszthelyi rendőrök!

Forrás: police.hu

A körzetti megbízottak Zalavár külterületén 2021. december 13-án este 20 óra 27 perkor intézkedés alá vontak egy 28 éves söjtöri férfi által vezetett tehergépkocsit és annak utasait. Az igazoltatás során gyanús körülmények merültek fel, így az intézkedő rendőrök a jármű csomagterét is átvizsgálták, amiből 175 darab élő tyúk került elő. További részletek ITT.



A magyar rendőrség tisztázta, szabad-e télikabátban autót vezetni

Sem vezetéstechnikai, sem pedig biztonsági szempontból nem ajánlott, hogy vastag téli öltözetben üljünk a volán mögé. A téli ruháhat korlátozza a mozgás szabadságát, amire egy sofőrnek igen nagy szüksége van vezetés közben, a télikabátnak és társainak ezért a csomagtartóban a helyük. További részletek ITT.



Maroklőfegyvert és kábítószergyanús törmeléket is találtak nála - Őrizetbe vettek egy férfit Zalában

Forrás: police.hu

Több mint egy kiló kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint egy maroklőfegyvert és 136 darab lőszert foglaltak le a zalaegerszegi rendőrök. További részletek ITT.



Sokan imádkoznak az öt éves daganatos kisfiúért Zalában

Forrás: Koltai Eszter Szidónia

Takács Bálint, az öt éves hagyárosböröndi kisfiú pont olyan vidám, mosolygós és játékos gyerkőc, mint a legtöbb kis óvodás ebben a korban. Idén ősszel azonban egy ártatlannak tűnő pocakfájás pár nap alatt teljesen megváltoztatta a kisfiú és családjának életét. További részletek ITT.



Letartóztatták a hévízi lottózó kirablóját

A 47 éves, hazájában már rablásért büntetett férfi december 17-én délután háromnegyed kettő körül jelent meg Hévízen egy Petőfi utcai lottózóban. További részletek ITT.