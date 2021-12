– A Kanizsa Aréna 15 milliárd forintból, kétéves építkezés után most egy igazi karácsonyi ajándék a kanizsaiak és a környékbeliek számára – folytatta beszédét a városvezető. – Reméljük, nem csak díszdoboz marad. Egészen különleges a mi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokunk: 12 ezer négyzetméterével, 3000 + 2000 fő befogadóképességével, küzdőterén akár 2 kézilabda- vagy 3 kosárlabdapályájával, vagy az épülettömb jellegzetes árnyékoló szerkezetével, s zöld környezetével. A fenntarthatóság érdekében két darab 600 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyút és napelemes rendszert telepítettek az épület tetejére. Az arénánkat néha 200 fős is építette közel 600 napon át, köztük sok kanizsai alvállalkozó is. A különleges belső tér és a majdan benne zajló tartalmas rendezvények révén hiszem, hogy aki kipróbálja, részese lesz, az rácsodálkozik, és örökre híve lesz a mi arénánknak.