– Nem volt ez másként akkor sem, amikor kiderült, hogy babát várok – mesélte. – Várakozással, örömmel és bevallom félelemmel teli érzés volt egyszerre. Önző dolog, de megfogalmazódott bennem, hogy mi lesz így az „Én életemmel”. Aki még nagy pocakkal is Sziget Fesztiválra ment és a terhesség utolsó napjáig tűsarkúban járt be a hivatalba dolgozni. Aztán megszületett, és a mindenem lett. Nem is érdekelt az életem, előkerültek a lapos cipők, a farmerok, a tűsarkú és ceruzaszoknya helyett. Csöppet sem bántam: így váltam igazi anyává. Valami mégis hiányzott, próbáltam elnyomni, de úgy érzem, ez a legnagyobb hiba, amit el lehetett követni.