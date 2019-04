Megcsodáltuk a balatongyöröki Szépkilátó tavaszi arcát

Balatongyörökre látogattunk, hogy bemutathassuk a Szépkilátónál elénk táruló páratlan balatoni panorámát.

A balatongyöröki Szépkilátónál minden évszakban érdemes elidőzni, mi most a tavaszi tájat örökítettük meg. A 71-es főút mentén található kilátóhoz autóval, tömegközlekedéssel vagy akár kerékpárral is könnyen eljuthatunk. Innen megcsodálhatjuk a Balatont és a tanúhegyeket: Szigligetet, a Szent György-hegyet, a Gulácsot, a Csobáncot és a Badacsonyt. Lefelé lépcsőzve a Római-forráshoz jutunk, itt egy Kneipp taposót is kipróbálhatunk.