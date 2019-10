A Rémtettek panoptikuma „szörnyű” programmal várta az érdeklődőket

Az őszi Nyitott Balaton programsorozathoz kapcsolódva a 15 éves Kínzómúzeum az októberi hétvégéken rémséges – de egyáltalán nem szörnyű – programmal várta a látogatókat.

„A pokolbéli konyhán a gonosz boszorka konyhájában kotyvaszt, bájital és méreg készül.” – e talányos sorokkal invitálták a vendégeket a Rémtettek panoptikumába.

-Kínzási eszközöket, legendákat mutat be a kiállítás és játékkal is várjuk az érdeklődőket – árulta el Gyurkó Zsanett, a Kínzómúzeumot is magába foglaló Belvárosi Múzeumok intézményvezetője. Ennyi rejtély után lebbentsük fel a fátylat a sok rémséges titokzatosságról. A látogatókat egy boszorka invitálta beljebb és beljebb. Először egy letakart dobozban tapogatózhattak, mely egy pókot -persze nem igazit, játékot – rejtett. Pár lépés után bájitalként vörösbort, vagy mézédes datolyát kóstolhattak. A gonosz boszorkányról -minden vészt jósló beharangozás után- kiderült, hogy jóságos is tud lenni. Könyvéből a látogatók csodalapot, azaz képeslapot húzhattak, melyet nekik ajándékozott. Ám az izgalom és rettegés sem maradt el a tárlatot végigjárva.