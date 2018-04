Nagyon fontos meccs jön a ZTE KK számára

Sokat javított helyzetén a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabdacsapata a szerdai sikerével. Ám itt az újabb kihívás, ami Bencze Tamás csapatának a szombati, szegedi fellépésével jön el.

Az egerszegiek szerdán, pontban gazdag találkozón 106-90-re győzték le a Paks csapatát a középház (6-10. helyezések) küzdelmében. Ezzel az egerszegiek továbbra is versenyben vannak a hatodik pozíció elérésére a rájátszás kezdetére. Ebből a szempontból is fontos mérkőzés következik szombaton (19.00) Szegeden. A Tisza-partiak sérülés miatt elvesztették erre a szezonra egyik legjobbjukat, Andrija Ciric-et és pontgyárosuk, Joshua Fortune is sérült volt legutóbb.

– Fortune ellenünk már lehet, hogy játszik, de ne feledjük: a Szeged hazai pályán szerepel, ahol korábban is voltak hiányzói, de szinte mindig nyert – mondta Bencze Tamás vezetőedző az újabb mérkőzésük előtt. – Csapatom szerdai játéka biztató volt, s van, amiben a korábbiakhoz képest előreléptünk. Az első félidőt sem szabad elfelejteni, de a másodikban játszottunk igazából úgy, ahogy elvárható. Azt gondolom, hogy győzelmi esélyünk van Szegeden, amivel ugyan véglegesen még nem, de nagy vonalakban azért már bebiztosíthatnánk a rájátszásba kerülésünket.