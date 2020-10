A ZTE FC edzőmeccsen 2-1-re verte a Haladást

A ZTE FC pénteken délben zárt kapus edzőmérkőzést játszott Szombathelyen a Haladással, amit az egerszegiek 2-1-re nyertek meg. A találkozón a válogatottba meghívott Babati Benjamin sérülés miatt még nem lehetett ott, ám azt elárulta: a csapattal csütörtök este közösen szurkoltak a magyar válogatott sikeréért.

Haladás–ZTE FC 1-2

ZTE FC: Gyurján (Köcse, 53.) – Szalai D. (Tanaszin, 46.), Szépe, Bobál D. (Zivko, 61.), Bedi (Semedo, 61.)– Sankovic (Lesjak, 46.), Tajti (Kun, 61.), Vass P. (Favorov, 61.) – Koszta, Dragóner (Zimonyi, 46.), Kovács B. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Farkas B. (90. – 11-esből), Vass P. (33.), Kun (61.).

A mérkőzést zárt kapuk mellett rendezték meg és a bajnoki szünetben jól jött a játék mindkét csapatnak. Az egerszegieknél a sokáig sérült Tajti Mátyás és Szépe János is kezdett, de persze Boér Gábor sokat cserélt, hogy mindenki lehetőséghez jusson.

A találkozón semmiképpen nem tudott volna részt venni Babati Benjamin, a ZTE FC csapatkapitánya, de máshogy képzelte a távolmaradását… A válogatottba meghívott támadó a Honvéd elleni mérkőzésen sérült meg, keddig Marco Rossi kereténél töltötte az időt, de haza kellett utaznia. Őt kérdeztük arról, miként élte meg, hogy ezúttal csak itthonról szurkolhatott a válogatottnak, melyben ott van csapattársa, Könyves Norbert is.

– A sérülés miatt a combom nem lett volna alkalmas a játékra a válogatott meccsein – így Babati Benjamin. – Vasárnap én is csatlakoztam a kerethez, megvizsgáltak, de kedden hazajöttem. Hadd ne részletezzem, mennyire sajnálom, hogy nem voltam ott Bulgáriában… Főleg így, hogy nyertünk! A kapitány elmondta, három mérkőzést játszik a csapat, sokat fog ezeken változtatni, valószínűleg lett volna alkalmam a nemzeti együttesben is bemutatkozni.

Babati Benjamin azt is elárulta: nem egyedül szurkolt Marco Rossi együttesének, ugyanis a ZTE FC közösen nézte meg a csütörtök esti összecsapást a stadionban.

– Én bevallom, nem is tudtam elképzelni, hogy nem nyerünk – árulta el a támadó. – Egy-nullnál pedig mondtam a többieknek, hogy ez a meccs már megvan. És persze nagyon szorítottunk, hogy Könyves Norbi pályára lépjen. Most ez nem történt meg, de szerintem a következő meccseken ez is megtörténik.

Babati Benjamin annyit még hozzátett: nagyon reméli, hogy a jövő vasárnapi, Paks elleni találkozón újra ott lesz a ZTE FC csapatában.