A kiállítás megnyitóján dr. Zágorec-Csuka Judit, a házigazda intézmény igazgatója kiemelte: ez a tárlat egy reményteli hosszabb távú együttműködés kezdetét jelenti a pécsi székhely civil szervezet és a muravidéki magyarság között, amit a Fiume Barátai Egyesület szintén jelen lévő elnöke, Inkei-Farkas Márton, Szigetvár korábbi jegyzője is megerősített.

N. Pintér Mária munkásságát részben Inkei-Farkas Márton, részben maga a textilművész mutatta be. Az alkotó elmondta: a Lendván látható textilképei a kárpitművészet virágkorát, a XV. és XVI. századot idézik, amikor főúri kastélyok hatalmas falait borították a legfinomabb festészeti alkotások hatásait is megidőző képek. Azok a kárpitok a klasszikus gobelinszövés technikájával készültek, és a szövőnők gyakran 40-50 éven át dolgoztak egy-egy monumentális alkotáson. Az ő képei értelemszerűen kisebb méretűek, s a klasszikus gobelin mellett gyakran alkalmazza a sodrott- és nemezgyapjú, azaz a szövés és nemezelés technikájának harmóniáját is. A szövést emellett gyakran gazdagítja csomózott, hurkolt és hímzett felületekkel, illetve törekszik a plasztikusság és a térbeli hatások kifejezésére is.

A pécsi textiltervező és kárpitművész kiállítása május 31-ig tekinthető meg Lendván.