Mindhárom táv a Göcsej egyedülállóan szép természeti területén vezetett keresztül, a szervezők célja ugyanis az volt, hogy Zala ezen vidékének sajátosságait bemutassák a szabadidős sport kedvelőinek. Borvári Lili, a házigazda település polgármestere úgy fogalmazott: még a legrövidebb, tíz kilométeres táv is lehetőséget kínál arra, hogy változatos domborzati-természeti viszonyok között túrázhassanak az érdeklődők.

- Ez már az ötödik Tavaszi szomszédoló túránk, s minden alkalommal más és más útvonalat jelölünk ki, hogy a visszatérő túrázóink számára is érdekessé tudjuk tenni a programot – folytatta Borvári Lili. – A 25 vagy 16 kilométeres távot többnyire a gyakorlottabb természetjárók választják, erre Vasból, Somogyból és Veszprémből is érkeztek teljesítménytúrázók. A tíz kilométeres távot a családoknak, baráti társaságoknak ajánlottuk, aki beszélgetve, a tájban és a természeti kincseinkben gyönyörkedve szeretnének a Göcsej dombjai közt barangolni. Szerencsére ideális az idő a túrázáshoz, azért is toltuk el néhány héttel a program időpontját, hogy az esős időszakot elkerüljük.

Vincze Edit negyedmagával a tíz kilométeres távot választotta. Mint mondotta, ezen a programon első alkalommal vettek részt, ám a szintén Petrikeresztúttól induló őszi Pálóczi teljesítménytúrán már többször ott voltak, hiszen szeretik a természetet, rendszeresen járnak túrázni. Azt is eltervezték, hogy későbbi időpontokban egyénileg a másik két útvonalat is végigjárják.