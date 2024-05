A baleset 2023. augusztus 27-én dél tájt történt Zalaszentgróton. Egy 36 éves helybeli nő személygépkocsival az Ifjúság utcában a halastó felől tartott a Batthyány Lajos utca irányába. Az Ifjúság és a Május 1. utca kereszteződésébe érve egyenesen kívánt továbbmenni, de nem vette figyelembe az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát, és nekiütközött a Május 1. utcán neki balról érkező, szabályosan közlekedő kerékpárosnak, akit azért nem vett észre, mert a személygépkocsi bal oldali első, A-oszlopa kitakarta a látóteréből. Az autós kis sebességgel gurult be az útkereszteződésbe, ahol az érkező kerékpáros a gépkocsi bal első ajtajának ütközött. A biciklis ettől elvesztette egyensúlyát és az úttestre zuhant. A sofőr a baleset után járművével megállt, kiszállt és segítséget nyújtott a biciklisnek, aki 90 napon túl gyógyuló, kis részben pedig maradandó sérüléseket szenvedett.

A baleset az elsőbbség megadására vonatkozó, alapvető jelentőségű KRESZ-előírás nem tudatos megszegése, hanem a sofőr figyelmetlensége miatt következett be. Erre, valamint a kerékpáros hozzájárulására is figyelemmel a Zalaegerszegi Járási Ügyészség a büntetlen előéletű, cselekményét beismerő és azt megbánó járművezetővel szemben lehetőséget látott az eljárás felfüggesztésére közvetítői eljárás lefolytatására, közölte a határozatról tájékoztatva, dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője.