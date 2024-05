Bedi Bence (balról) tizenharmadik éve tagja a ZTE FC csapatának, szombaton valószínűleg utolsó hazai mérkőzésére készül a ZTE FC mezében

Fotó: Pezzetta Umberto

Már korábban napvilágot látott a hír, hogy Bedi Bence nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését. Két napja pedig az is kiderült, hogy a ZTE FC horvát légiósa, Zoran Lesjak is leteszi a lantot, hiszen a 36 éves védő nem marad a csapatnál. Lesjak hat évet töltött a zalaiaknál, Bedi Bence esete viszont más. Gyakorlatilag az egerszegiek saját nevelésű labdarúgója, hiszen 15 éves kora óta tagja a klubnak (előtte a Letenye SE és az UFC Nagykanizsa volt a csapata), 17 éves korában pedig bemutatkozott a felnőtt együttesben, azóta pedig ténylegesen is alapembere a ZTE FC együttesének. Az NB II.-ben 135-ször, az NB I.-ben pedig 139 alkalommal szerepelt a zalai csapatban.

Bedi Bence a legutóbbi fordulóban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Mezőkövesd elleni győztes találkozón (2-1) egy remekbe szabott gólt lőtt és egyszer a kapufát is eltalálta távoli lövésénél.

A Paks elleni lesz valóban az utolsó mérkőzése a ZTE FC színeiben? – kérdeztük tőle a hazai szezonzáró előtt.

– A nyár kérdése lesz, hogy hol folytatom, de ahogy korábban is említettem már, szeretném magam kipróbálni egy másik ország bajnokságában is. A válaszom tehát az: valószínűleg a szombati lesz az utolsó hazai mérkőzésem a ZTE FC színeiben – így Bedi Bence a felvetésre.

Arról, hogy milyen érzés lesz ez, azt mondta, ezt még nem tudja, de az a 13 év, amit eltöltött kék-fehér színekben, nem múlik el nyomtalanul az életében.

– Ha az utánpótlást is nézem, valóban tizenhárom évet futballoztam eddig a ZTE csapatában – „helyeselt” a középpályás, aki munkabírásával mindig is az egyik leghasznosabb tagja volt csapatának. – Sok mindent megéltem, voltak rosszabb idők és voltak jobbak, de én úgy vagyok ezzel, hogy inkább a jó dolgok azok, amik megmaradnak bennem. Feljutottunk az NB I.-be, tavaly Magyar Kupát nyertünk, van mire büszkének lenni. Nagyszerű szurkolóink vannak, akik jóban-rosszban a csapat mellett állnak, szóval én ezekre emlékezem.

Feladat viszont van, és Bedi Bence sem nosztalgiázni akar szombaton a pályán. Van még két mérkőzés és azt mondja, azt a hatodik helyezést mégiscsak jó lenne elcsípni. Hogy szombaton éppen egy olyan ellenfél érkezik, amely ellen mindig nehéz játszani? Erre is van megoldás...

– Egyértelműen győzelmet várok a Paks ellen, mert az első hat közé jutásról nem mondtunk le – jelentette ki. – Ez persze attól is függ majd, hogy az előttünk állók mit játszanak, de úgy tudunk versenyben maradni, ha nyerünk. A Paksnak szintén fontos ez a mérkőzés, hiszen a második helyezésért harcol, szóval egy éles meccsre számítok. Februárban Pakson emlékezetes meccset játszottunk, amikor kétgólos hátrány után négy-háromra nyertünk. Ez biztos, hogy motiválja a paksiakat, hogy visszavágjanak, minket meg az, hogy az ősszel idehaza kikaptunk tőlük öt-kettőre.

Az eredmények is mutatják, sokszor játszott a két csapat gólgazdag meccset: ebben a szezonban összesen 14 gól esett a két csapat egymás elleni mérkőzésén. Bedi Bence most sem zárta ki ennek a lehetőségét, de...

– Legyen sok gól, aztán nyerjünk eggyel, de én simán kiegyeznék egy-nullal is... – tette hozzá Bedi Bence.

Alighanem ezzel hazai oldalon tökéletesen egyetérthetnek vele.