Erről a házigazda letenyei horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke, Gyuricz Mária beszélt lapunknak. Mint mondotta: Zalában 11 településen működik horvát nemzetiségi önkormányzat, amelyek tagjai időnként különböző hagyományápoló vagy kulturális rendezvényeken vesznek részt. A horvát piknik – amit immár 17. alkalommal szerveztek meg – annyiban különbözik ezektől, hogy ez egy kötetlenebb program, ahol bőven jut idő beszélgetésre is.

- Ahogy minden évben, most is tucatnyi csapat vállalta a főzést, annak érdekében, hogy egymást, és a hozzánk betérőket megvendégeljük – folytatta Gyuricz Mária. – Ez ugyanis egy nyitott program, bárkit szívesen látunk. Sokféle étellel készültünk, mellette vannak kulturális programjaink is, este pedig a legendás Sumartonski Decki zenekar nagyszerű dalait hallhatjuk egy emlékkoncert során.

A letenyei horvát pikniken Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki Gyuricz Mária szerint mindig szívén viseli a Dél-Zalában élő horvát nemzetiségiek ügyeit, illetve a lehetőségeihez mérten segíti is az önkormányzatokat.