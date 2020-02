Zrínyis Füzetek 4. – a Zrínyi Miklós Gimnázium 125. évfordulójára

A Zrínyi Miklós Gimnázium idén ünnepli fennállásának 125., valamint névadója, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós (1620–1664) születésének 400. évfordulóját. Az ünnepi események sorába tartozott a Zrínyis Füzetek 4. Föld és ég című kötet bemutatása.

A nagymama megindult lekvárjai, az októberi magány esős estéje, egy másik október alkonykapcsolóval. Szavak a szövegszerkesztőben, a költészet, mint partvissal kergetett vadgalamb. Füstölgő kráter tövéhez épített ház. József, aki nem Attila, fölösleges drága tárgyak, messziről világító, szélfútta boglyas haj. Ringva lejtő dombok, izzó búzakepék, éjszaka bajba jutott metropolisz.

Az olvasó által önkényesen összeválogatott szókapcsolatok nagy múltú, a nála pár esztendeig időzőket szellemi útravalókkal gazdagon megrakott szekérrel kibocsátó iskola hatásait tükrözik. Annyiban mindenképpen, hogy talán nem véletlenül adták az antológiába épp azt a művüket.

Múlt héten a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvár rendezvényterme zsúfolásig telt, a gimnázium szépirodalmi könyvének szerzői, a középiskola egykori és jelenlegi diákjai, tanárai, az intézmény oktatói-nevelői munkáját tisztelők és az irodalom barátai gyűltek össze, hogy meghallgassák a Keresztury Dezsőtől Lukács Izabelláig ívelő, a valaha a Zrínyibe jártak írásait olvasásra kínáló válogatás méltatásait és a jelenlegi diákok zenés irodalmi műsorát. Először is Zalaegerszeg képviseletében Bali Zoltán alpolgármester szólt, aki maga is a Zrínyi padjait koptatta. Elmondta, megtiszteltetés és zavarba ejtő számára, hogy fordított helyzet állt elő, ő áll a tanáraival szemben és beszél. Ahogy ő is és a kötetet bemutató Vajda Istvánné, nyugalmazott magyar irodalom tanár hangsúlyozta, a szépirodalmi művek kollekciója bizonyítja, a Zrínyi nemcsak a reál tantárgyak tanításában erős, megbecsüli a humán műveltségnek elkötelezett tanulóit, tanárait. A közélet szereplőinek is szerencséjük van, amikor a tehetség minőségi produktumai mellé állhatnak, hiszen rájuk is vetül a kiemelkedő teljesítmények fényéből.

A kötetet Bertók Éva, Rinfel Mónika és Szűcsné Jóna Ágota tanárnő, valamint Kiss Zsolt, a jubileumi kiadványokért felelős igazgatóhelyettes szerkesztette egybe. A kötet szerzői: Bajnóczy Zoltán, Bertók Éva, Dezső Katalin, D. Bencze Erzsébet, Gombos Péter, Fodor Árpád, Juhász Tibor, Karáth Anita, Keresztury Dezső, Lukács Izabella, Péntek Imre, Sebestyén Péter, Szabó Ferenc SJ, Szakony Dorina, Takács Aliz Ilona, Tasi Katalin, Tóth Imre, Turbuly Lilla, Vajda József, Vajda Péter, Z. Lukács Sándor. A névsor mögött ugyan nincsen 125 esztendő, de széles az az irodalmi országút, amelyen a fenti szerzők jártak, járnak. A saját alkotói munkájuk mellett azonban szinte mindegyiküknek köze volt, illetve van magához az irodalomszervezéshez, akár szerkesztőként, tanárként, dalnokként.

Egyebek között ilyen missziót végez a telt házas kötetbemutató háziasszonya, Karáth Anita tanárnő, Péntek Imre, Z. Lukács Sándor, Turbuly Lilla, Sebestyén Péter. Ízlésük, amely a Zrínyi-gimnázium tanárainak köszönhetően pallérozódott, garancia arra, hogy a zalai irodalom általuk hozzon régi-új hajtásokat.

S hogy a jófajta zrínyis névsorok tovább burjánozzanak: a rendezvényen a Szépirodalmi Műhely tagjaként Kajos Blanka 10.B, Keszte Márton 11./a, Peterdi Regina 11./b, Pintér Szabolcs 10./b; Szeglet Bálint 8./n, Szakonyi Franciska 9./n, Keszte Márton 11./a működött közre, valamint a zalaegerszegi zeneiskola művészei (Berkes Dániel zongoratanár, Korcsmár Péter gitártanár.)

Gyutainé Kiss Gabriella és Bajnóczy Zoltán készítette fel a tanulókat, a programszervező Stárics Roland volt.