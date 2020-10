Eltűnt Soma, a szentiváni önkéntes tűzoltók kutyája

Eltűnt a Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület kutyája. Somának még augusztus közepén veszett nyoma, szó szerint. Aki segít megtalálni, 70 ezer forint nyomravezetői díjban részesül.

Somogyi Somát – nevéhez hűen – Somogy megyéből mentették a Zala Megyei Állatvédelmi Járőrszolgálat önkéntesei, nagyon rossz körülmények közül: egy tuskóhoz kikötve, ház nélkül, félméteres láncon tengette életét. Mentése után 1-1,5 évvel került a zalaszentiváni önkéntes tűzoltókhoz, ideiglenesen, de végül annyira megszerették, hogy ünnepélyes keretek közt örökbe fogadták. Ennek éppen 7 esztendeje, tudjuk meg Pozsogár Andrea Évától, az egyesület elnökétől.

Soma azóta egy hektáron, szabadon élte a boldog kutyák mindennapjait, augusztus közepén azonban eltűnt. A játékai most is ott várják, ahol hagyta őket. S kutyatársa, Bella, a kuvasz is nagyon magányos.

– Somát mindenki ismerte a faluban, de eltűnése óta nem látta senki. Eltűnése napján este 6-tól reggel 6-ig, 12 órán át kerestük, kérdeztük a postást, a vadászokat, de semmi. Mi azonban nem adjuk fel a reményt, hazavárjuk – szögezte le Pozsogár Andrea Éva.

Somogyi Soma vörös színű, belga juhász-kaukázusi keverék kan, rendkívül okos, barátságos, játékos, kutya-macska- és emberbarát. Korát 9-10 évre saccolják.

Aki bármit tud róla, hívja Pozsogár Andrea Évát a 06/30/823-0397-es vagy a Zala Megyei Állatvédelmi Járőrszolgálatot a 06/30/215-2641-es számon. 70 ezer forint a nyomravezetői díj.