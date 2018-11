Díszgalamb és kisállat kiállítás Zalaegerszegen

A Zalaegerszegi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete immár 53. alkalommal rendezett kiállítást a Keresztury Dezső VMK-ban, ahol még vasárnap is várják az érdeklődőket.

Mint Balaskó Tibor, az 1959-ben alapított civil szervezet jelenlegi titkára elmondta, a kiállításon a magyar galambfajták széles palettája került reflektorfénybe.

Több mint 50 tenyésztő mutatkozik be, a helyiek mellett Vasból, Veszprémből és Győr-Moson-Sopron megyéből is érkeztek kiállítók. A galambok mellett különleges nyulak és díszbaromfik is láthatók, összesen közel száz fajtát felvonultatva.

