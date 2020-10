Balaicz Zoltán: nagyobb arányban és előbb teljesül a terv

„A közgyűlés által éppen egy évvel ezelőtt egyhangúlag elfogadott, 2024-ig szóló polgármesteri programot következetesen és kellő összefogással, határidőre meg tudjuk valósítani...” – közölte a legutóbbi Zeginfón Balaicz Zoltán polgármester.

A városvezető emlékeztetett: egy éve, 2019. október 13-án voltak az önkormányzati választások, a zalaegerszegi közgyűlés alakuló ülését október 25-én tartották. Akkor programismertetőjében Balaicz Zoltán így fogalmazott: „Csodákat bárki tud ígérni, de aki felelősséget érez a városáért, az csak olyan programot fogalmaz meg, ami meg is valósítható. Nekünk az erős, versenyképes és szerethető Zalaegerszeg a legfontosabb, ezért dolgozunk a jövőben is”.

Az évforduló kapcsán köszönetet mondott mindenkinek azért a széles körű összefogásért, amely az elmúlt egy évben is jellemző volt Zalaegerszegre. S felidézte: a sajtó jelenlétében aláírt egy szerződést a zalaegerszegiekkel, amelyben programja legalább hetven százalékának teljesülését vállalta.

– Most, hogy fellapoztam ezt a 2019-es dokumentumot, úgy tűnik, nyugodt lehetek, hiszen valószínű, hogy nem 2024-re, hanem előbb, és nem hetven százalékban, hanem nagyobb arányban fogjuk tudni teljesíteni ezt az elképzelést – mondta a polgármester. – Ez is azt bizonyítja, hogy grandiózus és megvalósíthatatlan tervek helyett reális elképzeléseket fogalmaztunk meg – tette hozzá.

Idén májusban elrajtolt a Kovács Károly Városépítő Program, melynek keretében 2024-ig soha nem látott mértékben újítanak fel, vagy építenek utakat, járdákat, tereket, parkolókat. Kerékpárutak létesülnek, és „szépen haladunk a lakásépítési programban is, hiszen a városban újabb és újabb beruházások valósulnak meg, s a klímastratégiát még idén bemutatjuk”, emelte ki Balaicz Zoltán.

A sort folytatva elmondta: jól halad az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése, október 22-én átadják a Balatonszentgyörgy–M7-es közötti szakaszt. A körmendi út tervezése folyamatban van, a járműipari tesztpálya készültségi szintje elérte a 73 százalékot, az inkubátorház harmadik üteme elkészült, a duális szakképző központ épül, a tervek szerint januárban avatják majd, a digitális élményközpont ugyanott ugyanakkorra megvalósul. A Liszt- és a Dózsa-iskolát felújították, utóbbi új tornaterme is épül. A Petőfi-iskola korszerűsítése elindult, a Mindszenty-iskola tornacsarnokának és vívótermének építése jól halad. A kórházkörnyéki parkolási helyzet rendezése elkezdődött, részben a Mindszenty-beruházáshoz, részben a Kovács Károly Városépítő Programhoz kapcsolódóan. Jól halad a meghirdetett faültetési program, a Vizslapark teljes felújítása jövő május végére befejeződik, a Gébárti-tó környezete épül, a városi kamerarendszer bővül. Az Ostoros Károly-csarnok felújítása elindult, ahogy az Alsóerdei Sport és Szabadidő Központ építése is, az ingyenes wifi elérhető, az új uszoda építése a terveknek megfelelően halad. A Hevesi Sándor Színház felújításának tervezése folyamatban van, már készülnek az új sportcsarnok és az MMIK helyén létesítendő új ingatlan tervei. A Kvártélyház és a levéltár épületét felújították, a Göcseji Múzeum és a falumúzeum rekonstrukciója elindult, a Göcsej úti temető új ravatalozója már épül, ahogy a helyi termékek piaca is, sorolta a polgármester.

– Örömmel számolhatok be tehát arról, hogy 2024-re ez a program biztosan teljesül, sőt, úgy tűnik, annál jóval előbb is – hangsúlyozta Balaicz Zoltán.