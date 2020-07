A sztálinista, rákosista deportálások kezdetének 70. évfordulójára emlékeztek Őriszentpéteren

Bűn nélkül bűnhődni, bűn nélkül bűnösnek nyilváníttatni – ez lett a sorsa az ötvenes években mintegy ötszáz magyarországi település többezernyi lakosának. A sztálinista, rákosista deportálások kezdetének 70. évfordulójára emlékeztek szombaton délután Őriszentpéteren.

A művelődési házban kezdődő programot az a 2009-ben alakult Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület szervezte, amely önnön megfogalmazása szerint azért jött létre, hogy az Őrség közösségi önazonosságának meghatározó elemét jelentő hortobágyi kitelepítéseket és hatásukat feldolgozza, társadalmi összefogással emlékeit kutatható gyűjteménybe tömörítse, azt helyben szakszerűen megőrizze, illetve tartós intézményként működő emlékhelyen – mint állandó kiállítást – közkinccsé tegye. Az egyesület elnöke, Róka Zsuzsa elmondta: négyezer fénykép és hétezer egyéb dokumentum van a birtokukban, ezek egy csekély, de fontos részét használták fel annak az „És mindenik talpra tudott állani!” című országos vándorkiállításnak az összeállításához, amely augusztus 16-ig tekinthető meg az őriszentpéteri művelődési házban. A tárlat minden személy nevét tartalmazza, akit annak idején az őrségi településekről deportáltak.

A kiállítás megnyitóján a település polgármestere, Őr Zoltán úgy fogalmazott: vannak soha be nem gyógyuló sebeink, amelyekre emlékezni történelmi kötelességünk és felelősségünk, majd a kiállítás címéhez kapcsolódóan arról is beszélt: a jég hátán is megélni képes őrségi emberek erejét mutatja, hogy az igaztalanul elszenvedett kitelepítések, a hortobágyi kény­szer­mun­ka­táborokban átélt szenvedések ellenére a szabadulásuk után – óriási emberi tartásukról is tanúbizonyságot téve – nagyszerű életpályákat

teljesítettek.

A program végén a résztvevők a szomszédos református templom kertjében megkoszorúzták az őrségi deportálások és helybeni meghurcolások emlékművét.