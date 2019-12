A gutorföldei fesztiválon forralt borral védekeztek a metsző szél ellen

Karácsony utáni levezetésnek és a szilveszteri szórakozásra való ráhangolódásnak is jó alkalom volt a településen hatodik alkalommal megrendezett káposztafesztivál.

Mindig a két ünnep között szervezi meg az eseményt az Együtt Gutorföldéért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. A fesztiválon több mint tíz kondérban rotyogtak a káposztás ételek, hiszen kitétel, hogy ennek a zöldségnek szerepelnie kell az összetevők között. A hideg ellen forralt borral védekeztek a résztvevők, minden csapat annyit készített, hogy a vendégeknek is jusson.

A szabadtéri színpadnál megtartott káposztafesztivál főszervezője, Káli Attila elmondta, hogy ez is egy jó alkalom arra, hogy összegyűljön a falu közössége.

– Már korán meghirdetjük a programot, hogy mindenki időben értesüljön róla. Szeretnénk, ha minél többen lennénk, hiszen mindig jó a hangulat a fesztiválon – említette. – Itt nem zsűrizzük az ételeket, viszont minden csapat ajándékot kap az Együtt Gutorföldéért Egyesülettől.

A bográcsokban készült hagyományos székely-, babos és töltött káposzta, volt, aki káposztás tésztával állt elő, és befűtötték a közösségi kemencét, melyben szintén káposztás finomságokat sütöttek.

A forralt borok receptjei iránt érdeklődve az erdészek csapatának tagjai a gyümölcsösre esküdtek, került bele narancs és gyömbér is a fűszerek mellett, míg a Göcsej Motorosai puncsot készítettek rummal, fekete teával, naranccsal, citrommal, szegfűszeggel, ánizzsal és fahéjjal.

Novotnik Mihály, a civil szervezet vezetője úgy vélekedett: egyre népszerűbb ez a gutori rendezvény is, a helyiek mellett a környékbeli településekről és távolabbról ugyanúgy érkeztek érdeklődők. Úgy tűnik, jólesik az embereknek kimozdulni az ünnepek alatt beszélgetésre, főzésre, barátkozásra.

Az egyesület tagjai ez alkalommal is gondoltak a vendégekre, toroskáposztát kínáltak az érkezőknek. A mennyiség – 15 kilogramm hús és 7 kiló káposzta – elsőre soknak tűnt, de – mint mondták – minden alkalommal kiürül a kondér. Az Együtt Gutorföldéért Egyesület idén is számos programot tartott, a káposzta és a lecsófesztivál mellett évről évre többen érdeklődnek a madarak és fák napi program iránt is.