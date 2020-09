Szentpéterúron termesztett kannabiszt egy osztrák férfi

A büntetlen előéletű osztrák férfi még 2017 nyarán a szentpéterúri ingatlanának udvarán, egy fóliasátorban a csekély mennyiséget meg nem haladó, azaz legfeljebb 5 tő kannabiszt termesztett. Egy fóliasátorban tavasszal ültette el a magokat, a kifejlődött növényeket gondozta, majd ugyanazon év szeptemberében le is szüretelt.

Ezen időszak előtt ismeretlen személytől, ismeretlen helyen egy kisméretű LSD bélyeget is vásárolt, melyet a hűtőszekrényébe rakott, s ugyanitt helyezett el egy alufóliába, illetve sütőpapírba csomagolt, barna színű, 0,59 gramm nettó tömegű, gyantaszerű anyagot is. A rendőrség a helyszíni szemle során az udvaron, illetve a fóliasátorban is lefoglalt még 94,5 gramm nettó tömegű, zöld színű növényi levélzetet és ágvégződést (különböző hosszúságú ágdarabokkal).

A növényi anyagok és a gyantaszerű anyag kannabiszra jellemző kannabinoid vegyületeket, köztük delta-9-THC-t, míg a megvizsgált bélyeg LSD-t tartalmazott. A gyantaszerű anyag a terhelt által termesztett kannabisz növényekből általa előállított hasis gyanta volt.

A kannabisz (marihuána), az LSD és a delta-9-tetrahidrokannabinol kábítószernek minősül

A lefoglalt anyagokban lévő kábítószer (totál-THC és LSD-bázis) mennyisége nem éri el a csekély mennyiség felső határát, annak mintegy 47-64 %-a. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a napokban kábítószerbirtoklás vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen – közölte közleményében a Zala Megyei Főügyészség.

Fotó: Illusztráció/pixabay