Lopott, amerre járt a zalaszentgróti férfi

Az anyját is meglopta az a középkorú zalaszentgróti férfi, aki munkahely és rendszeres jövedelem híján betörésekből próbált meg jövedelemhez jutni.

A nemrég vádiratba foglalt a történet részleteit dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette.

A különös visszaesőnek minősülő, 50 éves férfi többször összeütközött a törvényekkel, és a korábbi börtönbüntetéséből szabadulva újfent lopásokkal próbált jövedelemhez jutni.

Két évvel ezelőtt, 2018. szeptember 12-én este tíz óra után megjelent édesanyja zalaszentgróti családi házánál, megbontotta tetőcserepeket, átvágta a zárófóliát és bejutva az épületbe ellopta édesanyja karóráját, ezüst ékszereit, valamint féltestvére karóráját is. Két hónappal később egy zalaszentgróti hegyi pincébe tört be, ahonnan kabátot, távcsövet, hordót, valamint bort és pálinkát vitt magával. A szentgróti Koncz Dezső iskolába az év utolsó napjaiban tört be az ajtó befeszítésével. Végigjárta az épületet, háztartási kisgépeket élelmiszert, közel negyedmillió forint értéket vitt magával.

A férfi ellen nyomozás indult, és amikor 2019. január 21-én a rendőrök a zalaszentgróti Plébánia utcai lakásában jártak, felfedezték, hogy lopja az áramot is. Mint kiderült, a padláson húzódó méretlen vezeték szigetelését megbontotta, majd csipeszeken keresztül csatlakoztatott a hálózatra, így működtetett egyebek mellett olajradiátort, villanyrezsót.

A szomszédai sem voltak tőle biztonságban. Egyikhez 2019. augusztus 17-én a fürdőszoba ablakán át jutott be miután a szúnyoghálót levette róla. A lakásból ékszerekkel, karórával, közel 70 ezer forintot érő zsákmánnyal távozott. A másik szomszédba pedig pár nappal később surrant be, kihasználva, hogy nyitva volt a melléképület ajtaja, majd 20 ezer forint értékű holmit lopott el.

A zalaszentgróti férfi augusztus 12-én Rádiházán bukkant föl, és az egyik családi háznál megtalálta az ablakhoz elrejtett bejárati kulcsot. Bejutva az épületbe szerszámokat, iratokat, mobiltelefont vitt magával. A telefonkészüléket még aznap egy zalaegerszegi szaküzletben eladta, ennek során azonban testvére adatait diktálta be az ügyintézőnek.

Augusztus 29-re virradó éjjel Zalaszentgróton egy Király utcai háznál próbálkozott a férfi. A garázs ajtajáról a tolózárat lefeszítette, majd motorfűrészt, szerszámokat és 10 kilogramm fagyasztott élelmiszert vitt magával. A károsult értesítette a betörésről a rendőrséget, megtörtént a helyszíni szemle, majd ezt követően a tulajdonos megerősítette a garázs ajtaján a tolózárat és a lakatot. Ez azonban nem tartotta vissza a betörőt, a következő napon újra megjelent itt, kifeszítette a tolózárat, de ekkor már csak három csavarhúzót vitt el.

A feltárt tények alapján a különös visszaesőnek minősülő férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség 15 rendbeli lopás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat.