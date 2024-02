Ugyan a forraltbor-főző versenynek még viszonylag rövidebb időre visszatekintő hagyománya van, maga a forraltbor azonban már régóta közkedvelt italnak számít a térségben. Galambos István, a szervező egyesület elnöke szerint mindez természetes folyamat eredménye.

- Annak idején sokkal hidegebbek voltak a telek, s amikor az emberek feljártak a hegyre elvégezni az ilyenkor szükséges teendőket, meleg itallal, forral borral védekeztek a fagy ellen – magyarázta. – Bár igazán hideg telek már régóta nincsenek, a forraltbor készítésének hagyománya azonban továbbra is él ezeken a dombhátakon. A gazdák már januárban elkezdenek érdeklődni a minősítő és a verseny iránt, várják annak időpontját. Azért is rendezzük meg évről évre, mert a közösségkovácsoló szerepét nagyon fontosnak tartjuk. Egy-egy pincénél többen összejönnek, együtt készítik a forralt borokat, és közben – akár egy finom lakomával összekötve – ki is elemzik a borok minőségét.

Szakértő zsűri minősíti az italokat

Az italokat azonban nemcsak a gazdák kóstolják, hanem egy szakértő zsűri is minősíti azokat. Ezúttal Nyári Pál, Dancs István és Varga Károly fogadta el a szervezők felkérését, hogy illat, íz, zamat, illetve összhatás alapján pontozza az elkészült italokat. A 16 forraltborból ezen szempontokat figyelembe véve 11 kapott arany, s öt ezüst minősítést.

- Évek óta járunk már Zalalövőre, s egyre finomabb forralt borokkal találkozunk – mondta Nyári Pál, a zsűri elnöke. – Ez egyértelműen köszönhető annak, hogy a gazdák megfogadják a tanácsainkat, egyre jobban odafigyelnek az összetevőkre. Egy forralt bor nem feltétlenül attól jó, ha édes, erről azonban még meg kell győznünk a gazdák egy részét.

Nyári Pál hozzátette: bármilyen borból készíthető forraltbor, de az igazán jó alapanyagot az illatos fajták adják, s ezek lehetnek akár direkttermők is. Mint mondja: néhány éve noah szőlőből készült forraltbor vitte el a pálmát, amelynek olyan zamata volt, ami messze felülmúlta a nemes szőlőből készült italokét. Ezúttal egy zöld veltelini alapanyag volt a nyerő, amit jól megválasztott fűszerek és gyümölcsök hozzáadásával tett igazán nagyszerűvé a gazda.

Mitől lesz zamatos a forraltbor?

Barbarics István, az említett forraltbor készítője kérdésünkre el is árulta a titkot. Mint mondotta: az alapanyagot fahéjjal, szegfűszeggel és csillagánizzsal fűszerezte, emellett adott még hozzá almát, mandarint és narancshéjat, továbbá egy kevés cukrot és akácmézet is. Utóbbit a semlegessége miatt választotta, az akácméznek ugyanis semmilyen mellékíze nincs.