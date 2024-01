Elmondta, hogy a kontinens nyugati felén milyen körülmények között léphettek színpadra, s beszélt arról is, hogy az olasz, német, angol francia, holland vagy éppen osztrák közönség milyen fogadtatásban részesítette a zalaegerszegi csapatot. Emellett azt is elmondta, hogy hamarosan folytatása is lesz a turnénak, februárban újabb európai helyszíneken léphetnek fel.