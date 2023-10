Az elöregedő társadalom, az életkor kitolódása miatt az időskori betegségek kórházi kezelése utáni otthonápolás, házi gondozás szinte minden családot érint. Nem könnyű a mozgásukban korlátozott, súlyos, szív- és érrendszeri vagy daganatos betegségben szenvedő idősek számára biztosítani a méltó életkörülményeket, ahogy a hozzátartozók támogatása sem.

A zalaegerszegi Idősügyi Tanács alelnöke, dr. Kocsis Gyula, a megyei nyugdíjasklubok szövetsége vezetője köszöntőjében kitért arra is, hogy fontos a tájékozódás, hiszen kellő ismeretek hiányában az ápolásra szoruló nem jut hozzá a megfelelő ellátáshoz. A rendezvény szervezője, Kovács Erzsébet, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezete egészségügyi szekciója és egyben az országos egészségügyi szekció vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ápolást számos lehetőség segíti, ezekről igyekeznek széleskörűen tájékoztatni.

Október 1. az idősek világnapja, ám sok város ezt kibővítette és egy egész hónapig a szép korúakat helyezi a középpontba. Zalaegerszeg lakosságának 24 százaléka tartozik ebbe a generációba, ők a következő hetekben lehetőséget kapnak a tanulásra, sportolásra, kirándulásra, közismereti vetélkedőkre, gasztronómiai élményekre, művészeti tevékenységük és hobbijaik megmutatására.

Horváth Istvánné Katalin, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vezető ápolója hangsúlyozta az emberi méltóság sérthetetlenségét, melyhez hozzátartozik az otthoni ápolás színvonala, mivel a betegnek az a legjobb, ha minél tovább saját környezetében élhet, azzal együtt, hogy törvény is rögzíti a hozzátartozók ebbéli kötelezettségeit. Ők sokféle külső segítséget kaphatnak a táplálási, a mozgatási, a higiénés nehézségek leküzdéséhez: a szakápolási szolgáltatók háziorvosi javaslatra tizennégyszer, alkalmanként 3 órás szolgáltatást tudnak nyújtani, ha erre szüksége van a kórházi kezelés után lévőnek vagy idült betegséggel élőnek. A hospice szolgálatok a daganatos betegek számára nyújtanak segítséget, ez 50 alkalom is lehet, sőt, hosszabbításra is van mód. Mindkettőből több is található Zalában. Ha a szociális és egészségügyi helyzet indokolja, szociális otthoni elhelyezést kell kezdeményezni. Új elem a támogató hálózat keretén belül a Gondosóra program, amely a kormány kezdeményezése nyomán egy karra csatolható készüléket biztosít, amelyen a diszpécserszolgálathoz küldhet jelzést az idős ember, ők pedig a hozzátartozót értesítik. Az előadás utáni kérdésekből kiderült, az információkat érdemes minél szélesebb körben megismertetni (háziorvos, hozzátartozó, beteg bevonásával), különösen az ingyenesen vagy az OEP utódja, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által támogatott módon elérhető szolgáltatások (kötszer, pelenka, betétek, kerekesszékek) tekintetében. Ennek javítására vállalkozott a zalai idősügyi szervezet.

Dr. Patócs László, orvos, a PRO KLINIMED Kft. ügyvezetője az otthonra bérelhető, vásárolható segédeszközökről, főleg a speciális ágyakról tájékoztatta az egybegyűlteket. Beszámolójából megtudhattuk, hogy a kórházból hazabocsátási metódus német rendszerét érdemes lenne jobban adaptálni hazánkban is, hiszen a beteg ellátása és nem egy egész család megbetegítése lenne a cél.