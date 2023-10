Itt született, itt nőtt fel és ide tért vissza tanulmányai után, hogy abban az általános iskolában tanítson, ahol valaha ő maga is diák volt. Érdeklődését tekintve magánéletében és mindennapjaiban is az irodalom és a történelem az a két terület, amely közel áll hozzá. Egyik kedvenc írója Murakami Haruki, de a könyveket tekintve klasszikus "mindenevőnek" vallja magát. A ZAOL Podcast adásában most a régi ismeretségre való tekintettel tegeződni fogunk, és olyan témákat járunk körül, mint a család, vagy a hit. Mindezt úgy, hogy felidézzük a régi Nagykapornak hangulatát és visszalátogatunk a gondtalan gyermekkorba. Műsorunk első részét itt hallhatják, a folytatást a későbbiekben megtalálhatják felületeinken.