A nyomozási bíró pénteken a Nagykanizsai Járási Ügyészség indítványa alapján már elrendelte a szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett lopással és más bűncselekményekkel gyanúsított 38 éves becsehelyi férfit letartóztatását. Erről számolt be a büntetőeljárásról tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője. A férfi munkahellyel, megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezik, 20 ezer forint segélyből tartja el magát és családját. Többszörös visszaesőként lopás és más bűncselekmény miatt 2 év 5 hónap fegyházra ítélték, ebből 2022. február 28-án szabadult. Most sorozatjellegű lopásokért kell felelnie, ezek egy részét az után követte el, hogy október 14-én már gyanúsítottként kihallgatták.

A férfi terhére tucatnyi esetet rónak. Október 1-jén este Becsehelyen a közösségi ház udvarában parkoló Opel Astra résnyire lehúzott ablakán benyúlt, az autót kinyitotta, majd a csomagtartóból 80 ezer forintot és iratokat rejtő táskát lopott el. Tótszentmártonban október 13-án délután egy Rákóczi utcai ház udvarán álló, nyitott Mazda személyautót kutatott át, de üres kézzel távozott. Még aznap a faluban este hét körül az Ifjúság utcában álló, nyitott Renault gépkocsiból vitt el egy pénztárcát iratokkal, bankkártyával. Ugyanitt nyitva hagyott Volkswagen Caddyből válltáskát emelt el. November 10-én délután a nagykanizsai Templom téren parkoló Toyota Verso személygépkocsit szemelte ki magának, s mivel be volt zárva, az ablakát betörte, az autóban talált pénztárcából több százezer forintot vett magához. December 6-án este a nagykanizsai Bagolai soron parkoló, lezárt Renault Lagunából a szélvédőt betörve táskát, hűtődobozt lopott el. A holmik értéke 3 ezer forint volt. December 8-án este a kanizsai Bajcsy-Zsilinszky utcában parkoló Audi A3-as gépkocsi szélvédőjét is betörte, és 220 ezer forintot rejtő pénztárcával távozott. December 12-én lendült újra akcióba, aznap négy gépkocsit tört fel Nagykanizsán. Délután a Királyi Pál utca előtt lezárva parkoló Peugeot személyautó ablakát zúzta be, és kiemelt egy táskát. A lopással 10 ezer, a rongálással 47 ezer forint kárt okozott. A Zárda utcában Ford Fiesta gépkocsiból pár ezer forintot érő holmikkal egy hátizsákot vitt magával. Az Ady utcában Toyota Aurisból lopott el laptopot, távolságmérőt. A rongálással együtt 220 ezer forint kárt okozott. A Kálvin téren parkoló, le nem zárt Renault Trafficből autóstáskát, a Muskátli utcában lezáratlanul álló Renault Clióból övtáskát emelt ki.