A felkészülés egyik legfontosabb eleme a gumiabroncs cseréje, hiszen a téli gumi nem csak akkor ajánlott, amikor már esik a hó. A nyári gumikkal ellentétben a téliek lágyabb keverékből készülnek és rugalmasabbak. Futófelületeik mintázata eltér a nyári abroncsokétól, hiszen ezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy az jobban megkapaszkodjon a havon és a csúszós, például jeges felületen. Ezáltal sokkal több tapadást biztosít, igaz, nem zárja ki természetesen a csúszásveszélyt. A téli alsó kopáshatár 4 mm, ez alatti barázdamélységnél már jelentősen csökkennek a havas-vizes kvalitások. Amennyiben lecseréltetjük gumiainkat, ellenőriztessük a fékek állapotát és a kerékben lévő légnyomást is.

Ügyeljünk a gépkocsikban található folyadékokat átvizsgálására is. Minden esetben pótoljuk a hiányzó mennyiséget pótoljuk, az utántöltésnél – nagyobb mennyiség esetén – kérjük az autószerelők segítségét! A legfontosabb a nyári szélvédőmosó lecserélése télire! Ha ezt koncentrátumból keverjük ki, érdemes a megfelelő hígítási arányra figyelni, hogy a megfelelő fagyállási hőmérsékletet elérjük.

Szenteljünk figyelmet az ablaktörlő lapátok ellenőrzésére is! Ha elhasználódott, rossz állapotú törlőlapátunk van, azonnal cseréljük, hiszen nem megfelelő állapotban balesetveszélyt jelent! Fontos, hogy a szélvédőre fagyott jeget ne az ablaktörlő lapáttal próbáljuk meg eltávolítani! Tároljunk az autókban erre a célra kifejlesztett jégoldó folyadékot és jégkaparót. Érdemes arra is odafigyelni, hogy az ablakfűtéssel történő leolvasztásnál előfordulhat akár az is, hogy a nagy hőmérséklet-különbség miatt megreped a szélvédő.

Ha már most nehézkesen indul az autónk, akkor érdemes lehet lecserélni az akkumulátort, hiszen rendkívül hideg hőmérsékleten az autó akkumulátorában lezajló kémiai reakciók lelassulnak. Ráadásul hideg időben a motor több áramot igényel az akkumulátorról az induláshoz. Ez tűzveszélyt rejt magában!

Rendkívül fontos továbbá, hogy a téli hónapok alkalmával bármikor előfordulhat szélsőséges időjárás. Ezért is erősen ajánlott, hogy az autónkban tartsunk többek között:

pokrócot jégkaparót és jégoldó folyadékot elsősegélycsomagot elemlámpát bikakábelt

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy fogadják meg a tanácsokat, hiszen így csökkenthetők a balesetek! Baj esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot!