A prevenció egyik kulcsa, hogy az éghető, veszélyes anyagokat megfelelő helyen tároljuk, és azoknak külön kis helyiséget alakítunk ki, lehetőség szerint távol a nagyobb értékű ingóságainktól. Emellett továbbra is kérjük a lakosságot, hogy ha a melléképületük kazánházként funkcionál, akkor az eszköz környezetében - azon túlmenően, hogy a berendezést évente legalább egyszer ellenőriztessük szakemberrel – soha ne tároljuk éghető anyagot (benzines palackokat, olajat és gyúlékony anyagokat)! Fűtőanyagból pedig csak annyit tároljunk a helyiségben, amennyi az aktuális napi fűtésigényt fedezi, a környezetéből pedig mindent éghető tárgyat távolítsunk el! Egy kisebb melléképületből kiinduló tűz nagy károkat tud okozni, hiszen ha családi házzal egybeépített, akkor fennáll a lehetősége, hogy arra is átterjednek a lángok, mint például a tegnap esti zalaegerszegi és iharosberényi esetnél. A problémákat idejekorán jelzi egy füstérzékelő készülék, amit ezekre a helyszínekre is érdemes telepíteni!

A tűzesetek nagy részét, még abban a fázisban lehet a legeredményesebben felszámolni, amikor kis területen, alacsony intenzitással ég az éghető anyag, tehát a tűz kezdeti szakaszában. Ebben az időszakban egy megfelelő tűzoltó készülék vagy egyéb más eszközzel nagyon eredményesen el tudjuk oltani a lángokat és megelőzhetjük az ingatlanunk teljes pusztulását. Igaz, jogszabály nem írja elő, hogy otthon kötelező lenne bármilyen tűzoltó-készüléket tartani, azonban ezek jelenléte sok esetben több ezres, vagy akár milliós kártol menti meg a lakosokat! A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erősen ajánlja, hogy ha tehetjük, szerezzünk be egy porral oltó, vagy gázzal oltó készüléket.

Természetesen amennyiben a probléma túlnőtt beavatkozási lehetőségeinken, úgy tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot, és kérjük a tűzoltók segítségét - írja a katasztrófavédelem.