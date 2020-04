Játék vírus idején? A társasozás enyhíti a hosszú bezártság okozta gondokat

A bezártság enyhítését szolgálhatják a különféle társasjátékok, melyek közül az együttműködésen alapulókat ajánlotta olvasóink figyelmébe Temesi Róbert, a Gémkapocs Társasjáték Klub egyik vezetője.

– Ezek lényege, hogy a családtagok csapatban együtt dolgoznak, és mindenki egyformán fontos – fogalmazott Temesi Róbert. – A Pandemic elnevezésű társasjáték éppen ilyen, s ráadásul nagyon időszerű is.

A játék lényege, hogy az egész világon elterjedő járványt kell megállítani. A résztvevők orvos, mikrobiológus, műveleti tiszt, készenléti elemző, karanténspecialista bőrébe bújhatnak, és együtt összedolgozva győzhetik le a járványt.

– Ebben a játékban is úgy, mint a valóságban napjainkban, csak együtt lehetünk eredményesek. Talán ez segít átlendíteni bennünket a szorongáson, s jobb színben láthatjuk majd a világot. Viszont ha még a koronavírus gondolatától is irtózunk, akkor ebben az úgynevezett kooperatív verzióban találhatunk mesékkel foglalkozó, csak gyerekeknek szóló játékokat is.

Temesi Róbert hozzátette: léteznek kifejezetten megnyugtató játékok is, amelyek kellemes időtöltést nyújtanak. Ilyen például a 2017-ben megjelent Azul című családi játék, ahol egy királyi palota csempézése a feladat, a Photosynthesis pedig kimondottan családi játék, amelyben erdőket létrehozva különböző fafajtákat telepíthetnek a résztvevők. De a széles internetes kínálatban lehet olyanokat is találni, ahol mókus-, sün-, teknős- vagy rókafigurákkal kell eleséget gyűjteni télire, a nagyobb kihívást keresőknek szóló játékban már ornitológusként madarakat különböző élőhelyekre lehet elhelyezni. Ezek némelyike háromdimenziós elemeket is tartalmaz, melyeket nagyon szép kivitelben kínál a gyártó.

A koronavírussal kapcsolatos szankciók előtt a társasjátékokkal foglalkozó klub a HSMK-ban működött, s péntekenként várta azokat, akik szerettek volna kiszakadni a világháló fogságából. Róbert szerint a társas- vagy a kártyajáték egyik varázsa, hogy a szeretteink körében valósággal repül az idő, emellett a stresszt is oldja, s az agyunkat is megtornáztatja.

– A klasszikusok kedvelőinek ajánlanám a Catan telepeseit, amely egy családi stratégiai játék, kevés vagy csak minimális konfrontációval, ugyancsak jó időtöltést kínál – folytatta a klubvezető. – De a népszerű Monopolynak is számos variánsát lehet kapni. Az internet viszont most segítséget nyújthat azoknak, akiknek nincs játékuk otthon vagy nincs lehetőségük a jelenlegi helyzetben beszerezni. Számukra jó választás lehet a „Print & Play” nevű alkalmazás, ahol különféle társasjátékokat lehet letölteni, majd kinyomtatni.