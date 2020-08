ZTE FC: szerdán Szlovéniában játszanak edzőmeccset a kék-fehérek

Szerdán újabb felkészülési mérkőzést játszik a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, amely 18 órától a szlovéniai Muraszombaton lép pályára. Ellenfele pedig az NS Mura, a szlovén kupa friss győztese lesz.

A két csapat a muraszombati Fazanerija stadionban találkozik, ami a zalaiak számára ismerős hely, hiszen rendszeres a kapcsolat a két klub között. Az NS Mura (amely a bajnokságban végül negyedik lett) az Európa-ligában indulhat, a kerete nem nagyon változott az előző szezonhoz képest, az új pontvadászat pedig Szlovéniában is augusztus 15-én kezdődik. A ZTE FC egyébként a szerdai találkozón több fiatalt is szeretne pályára küldeni, de ebben nincs meglepetés, hiszen ezt már korábban is így tervezte a Boér Gábor vezette szakmai stáb.

A további igazolásokról továbbra is annyi az információ, hogy semmit nem szeretnének elkapkodni a zalaiak, hiszen hosszú még az átigazolási szezon. A sajtóban most Dzsudzsák Balázs neve is felmerült abban az összefüggésben, hogy akár a ZTE FC is lehet a válogatott csapatkapitány új csapata. Ami a zalai megyeszékhelyen olyan nagy meglepetést nem okozott, legalábbis azoknak nem, akik az átlagnál egy kicsit jobban értesültek. Sokan már látni is vélték Dzsudzsákot a megyeszékhelyen, de csak az a biztos, hogy valóban járt a ZTE-stadionban a 108-szoros válogatott labdarúgó – méghozzá éppen egy éve, amikor akkori csapatával, az egyesült emirátusok-beli Al-Ain FC-vel vendégeskedett itt.

Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója a Nemzeti Sportnak kedden azt nyilatkozta, hogy nagyon megtisztelő lenne, ha Egerszegre kerülne Dzsudzsák Balázs, de még nem tárgyaltak az őt képviselőkkel. Sallói István lapunk érdeklődésére szintén így nyilatkozott, de azt is hozzátette:

– Azt mondtuk a nyári felkészülés kezdetén, hogy három meghatározó tudású játékossal szeretnénk megerősíteni a csapatot. Könyves Norbert már itt van és dolgozunk a továbbiakon is. Olyan játékost is szeretnénk megszerezni, akinek a neve jól cseng – mondta a sportigazgató.

Az egerszegieknek egyébként élő kapcsolata van a Dzsudzsákot is képviselő menedzserrel, hiszen Vörösbaranyi József irodája intézi több jelenlegi ZTE-játékos ügyeit is. A szélső jelenlegi piaci értéke pedig a transfermarkt.com szerint 1,6 millió euró.