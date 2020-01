Izgalmas meccsen nyert a ZTE KK

Az új edzővel, hazai pályán először lépett pályára a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda együttese, amely vasárnap este a Sopront fogadta. Ante Nazor győztes meccsen mutatkozott be, de nem kis izgalmak után.

Zalakerámia-ZTE KK – Sopron KC 82-78 (24-18, 23-17, 11-19, 24-24)

Zalaegerszeg, 1500 néző. Jv.: Győrffy, Farkas G., Nyilas.

ZTE KK: Bibbins 20/6, Johnson 18/3, Williams 11, Szabó 6, Agafonov 14. Csere: Djuric 10/6, Gulyás, Simon 3/3, Doktor. Vezetőedző: Ante Nazor.

Sorpon: Thompson 25/15, Kinney 6, Takács 5/3, Rivers 19/3, Carter 16. Csere: Supola 1, Jogela 4, Werner 2, Fazekas. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Kipontozódott: Agafonov (39.)

A horvát Antze Nazor a hét elején állt munkába, és vasárnap este eljött az ideje a bemutatkozásnak is a Zalakerámia Sportcsarnokban. Az, hogy sokat várnak tőle az egerszegi drukkerek, jól lemérhető volt a bemutatásnál felharsanó tapsnál és a két volt ZTE-kosaras, Bernard Thompson és James Kinney is szívélyes fogadtatásban részesült. A kezdés után a szép számban érkezett soproni drukkerek lehettek elégedettebbek, hiszen vezetett csapatuk, de aztán fordított a ZTE KK (14-9). Innentől az előny a hazaiaknál volt, a ZTE KK védekezése jól működött, és a pontok is eloszlottak a játékosok között. Simon és Bibbins hármasával már tizenhárom pont volt közte (33-20), de a meccsnek messze nem volt még vége. A Sopron erőszakosan játszott, ám az egerszegiek pontosabbak voltak (41-27) és biztosan vezettek.

A Sopron a második félidőt is jobban kezdte, olyannyira, hogy feljött három pontra (47-44). Keményedett a meccs, de úgy tűnt, hogy visszaverte a támadást a ZTE KK, a vendégek viszont kitartónak bizonyultak, Thompson kapta el nagyon a fonalat, megjött a soproni szurkolók hangja, Rivers kosarával ugyanis már vezetett az SKC (53-54), de nem sokáig. Izgalmas lett a mérkőzés, ezt a negyedet a Sopron nyerte, de vezetett a ZTE KK (58-54). Nem volt éppen gördülékeny a játék, Thompson egyenlített (60-60), és maradt a teljesen nyílt mérkőzés. Pár pont volt a csapatok között, mikor éppen melyik vezetett. Az utolsó két perc is egyenlő állással kezdődött (72-72), Agafonov kipontozódott, ez nem kedvezett a ZTE csapatának… Az egerszegiek 78-74-re vezettek fél perccel a zárás előtt, ami végül elégnek bizonyult és győztek egy rendkívül kiélezett találkozón.

Ante Nazor: „Az első félidőben nyomás alatt tartottuk a Sopront, de a szünetben mintha bevettünk volna egy altatót… Erős csapattal játszottunk, amelynek megadtuk a lehetőséget, hogy visszajöjjön. Győzni most is jobb, mint kikapni, de van hova fejlődni.”

Kosztasz Flevarakisz: „Tudtuk, hogy a ZTE egy jól támadó csapat, amely az elmúlt két meccsén is száz pont felett dobott. Az első félidőben nem sikerült jól a védekezésünk, de a másodikban már feljavultunk ebben is. Kemény, szoros meccs volt, az lett volna a tisztességes, ha mindkét csapat egyenlő elbírálásban részesül.