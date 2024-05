Az idei döntőt a Zalalövői TK és a Zalaszentgróti VFC csapata vívja. Érdekesség, hogy amíg a Zalalövőnek ez az első szereplése a döntőben, addig a szentgrótiak sorozatban negyedik alkalommal jutnak el a fináléig. Tavaly a döntőben a Csesztreg 4-0-ra nyert a Zalaszentgrót ellen.

Az 2023-2024. évi küzdelmek tétje a MOL Magyar Kupa országos fő táblájára való feljutás, amit öt zalai csapat mondhat el majd magáról. A Zala Vármegyei Kupa mind a négy elődöntőse (Zalalövő, Zalaszentgrót, Böde, Csesztreg) készülhet az augusztusi nyitányra, míg az ötödik résztvevőről a Technoroll Teskánd- Tarr Andráshida SC mérkőzés dönt, várhatóan május 22-én.

Ám előtte megrendezik a finálét, méghozzá jövő szerdán, a ZTE Arénában. A kupafinálénak rangja van a megyei csapatok között, nem véletlen, hogy az elmúlt években is nagyon sok nézője volt ezeknek az összecsapásoknak, a ZVI-nél most is ebben reménykednek. Szekeres Szabolcs vármegyei igazgató elöljáróban elmondta, hogy szeretne köszönetet mondani a ZTE FC-nek és Végh Gábor tulajdonosnak, hogy idén is rendelkezésükre bocsájtották a ZTE Arénát a döntő helyszínéül.

- Az, hogy immár zsinórban harmadik éve itt tudjuk megszervezni a döntőt, ez pluszmotivációt ad a csapatoknak, valamint emeli a sorozat presztízsét és nívóját is - emelte ki Szekeres Szabolcs a fináléval kapcsolatban, amely most egy jótékonysági akcióval is párosul. A sport-, és azon belül a labdarúgást szerető társadalom biztosan hallott már Nagy Barbara női labdarúgóról és az ő küzdelméről. Az ő kezeléseit, gyógyulását elősegítendő, a stadion több pontján gyűjtődobozok lesznek elhelyezve. Arra kérik a szurkolókat, hogy lehetőségeikhez mérten legalább egy „belépőnyi” összeggel támogassák Barbarát és az ő harcát a gyógyulásért.

Fontos megemlíteni, hogy a ZTE Arénába történő belépés ingyenes lesz, a stadionon belül viszont az ZTE Aréna szabályai vonatkoznak mindenkire. A Déli lelátó 4-es és 5-ös szektorait nyitják meg, valamint a Nyugati lelátó egésze fog a szurkolók rendelkezésére állni. Belépés a Galamb utca felőli bejáratnál lesz, a kapukat a kezdősípszó előtt egy órával, vagyis 17 órakor nyitják. A stadion területére semmilyen palackot, kulacsot, üveget nem lehet behozni, kivéve a 2 dl-es, szívószálas papírdobozos üdítőket. A mérkőzés egésze alatt üzemelni fog a Déli és a Nyugati lelátó alatti büfé, de mivel a ZTE Aréna készpénzmentes stadion, így ezen az eseményen is csak bankkártyával lehet fizetni a büfékben.