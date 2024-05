A mezei utak mentén gazdagon virágzik a vadrózsa, amit gyepűrózsának, csipkerózsának is hívnak Zalában, míg máshol említik bicskefának, ebcsipkének, netán parlagi- vagy tüskefának is. Megyénkben a vadrózsát termése okán csicskenyének is nevezik. A sokféle név a vadrózsa kedveltségét is jelenti, amely egyszerű, kedves virágával az ártatlanság, a tisztaság s az egyszerűség jelképe is. A csicskenye őshonos gyógy- és fűszernövény. Latin nevén „kutyarózsa”, mert a rómaiak a veszett kutya harapásának kezelésére javasolták, de ennek hatékonyságát a tudomány később nem igazolta. Szép virágait mostanában jócskán lengeti a szél az erdőszéleken s az utak mentén. Miután a vadrózsa elvirágzik, vörösen izzó termésével, a csicskenyével hívja fel magára a figyelmet.