A birkózó Magasházi Mercedes álma a bajnoki címvédés

A Zalai Hírlap által évente megszervezett szavazáson a Tófeji Kerámia SE birkózója, Magasházi Mercedes lett 2020 legjobb junior leány sportolója. Aki már úgy készülhet az idei versenyekre, hogy felvételt nyert a Kozma István Birkózó Akadémia tagjai közé is.

Ezt ne hagyja ki! Baloldali tanácsadó: a járványban az elhunytak hozzátartozóit kellene kihasználni

Magasházi Mercedes tavaly nem csak saját korosztályában, azaz a juniorok között lett magyar bajnok a 76 kg-os súlycsoportban, hanem a felnőttek között is. Egy héten belül győzött a két korosztályban, és Tófej első felnőtt magyar bajnoka lett. „Nagyon büszke vagyok Mercire, mert kitartásból jelesre vizsgázott. Eddig mindig, ha csak egy hajszállal is, de lemaradt az arany­éremről a többi korosztályban, most pedig junior, majd felnőtt magyar bajnok lett. Felkészülése egy részét Zalaegerszegen végzi, Gerencsér Zoltán edzővel” – nyilatkozta akkor Szanati József, a tófejiek edzője.

A büszkeség érthető, hiszen ritka egy sportoló életében két ilyen siker, ráadásul gyorsan egymás után. Merci még idehaza készül, hiszen érettségi előtt áll, Budapesten pedig majd egyetemre is járni fog.

– Valóban sikeres évem volt a tavalyi – mondta Magasházi Mercedes, aki nem titkolta: nagyon örül az elismerésnek, hogy ő lett Zala megye legjobb junior női sportolója. – A tanulásra most nagyon figyelnem kell és közben edzek is, ugyanis a tervek szerint április elején rendezik meg az U23-as országos bajnokságot, amin én is szeretnék indulni.

Természetesen bővebben is kérdeztük a versenyzőt arról, hogy milyen reményekkel várja az idei esztendőt, hiszen a sport továbbra is fontos része lesz az életének.

– Szeretnék minél jobban teljesíteni, ez az elsődleges célom, és nem titkolom, hogy a bajnoki címvédés nagyon nagy öröm lenne számomra – árulta el. – Továbbra is komolyan szeretném űzni a birkózást, hiszen felvettek a Kozma István Birkózó Akadémiára, így szeptembertől a tófeji klub mellett a fővárosiakat is erősítem. Tanulni is szeretnék, meglátjuk, hogy az ELTE-n, vagy az BGE-n folytatom-e. Szeretnék válogatott lenni, első lépésként egy Eb-re kijutni. A Zalai Hírlap díjának pedig azért is örültem, mert előző évben még az ifjúságiak között lettem a legjobb és nem gondoltam volna, hogy a következő évben is megkaphatom, immár a juniorok között.

Persze ilyen eredménysor után ez nem lehetett túl nagy meglepetés…