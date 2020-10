Több száz alkotó fordult meg a kanizsai Hevesi-iskolában

Furcsa év az idei, sok mindenbe belerondított a koronavírus. Sajnos, az idén 30 éves Hevesi-iskolagaléria „születésnapját” sem lehet úgy megünnepelni, ahogy a szervezők szerették volna.

Az iskolába ugyanis ebben a helyzetben csak a pedagógusok, a gyerekek és a technikai dolgozók mehetnek be – ezzel együtt, csak úgy, kicsit a maguk örömére is megnyitották a jubileumi kiállítást. A galériavezető, Lengyák István lapunknak felidézte: az alapítástól eltelt 30 esztendőben több, mint 300 tárlatot rendeztek festészeti, grafikai, szobrászati, fotóművészeti, kerámia, történelmi, iparművészeti, valamint a népművészet különböző ágainak témakörében, közel 350 alkotó közreműködésével. Évi két alkalommal pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy diákjaik is bemutatkozhassanak alkotásaikkal.

Lengyák István legjobb segítője Árváné Szabó Judit, az utóbbi években pedig Farkas György Patrícia és Szántó László. A támogató pályázatok elkészítésében az iskola igazgatója és az Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány vezetői működnek közre. Drótos Gyöngyi, a zalaszántói mézeskalács múzeum tulajdonosa, kiállító így írt a galériától a 30. évfordulóra küldött levelében: „…ez a galéria nem az a puccos kiállítás, ahol csak a külsőségek a fontosak, hanem igazi értéket, látásmódot ad a gyerekeknek, szüleiknek.”

Legyen így még soká!