Séta és múltidézés az adventi vásáráról is híres Nürnbergben

A dél-német tartomány, Bajorország második legnagyobb városa, az 500 ezer lakosú Nürnberg két dologról is nevezetes.

Idén 75 éve, 1945. november 20-án kezdődött és 10 hónap múlva, 1946. október 1-én zárult a nürnbergi per. Ennek során a győztes hatalmak (az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió Franciaországgal kiegészülve) által létrehozott Nemzetközi Katonai Törvényszék a náci Németország 24 katonai, politikai és gazdasági vezetőjének felelősségét vizsgálta a második világháború rémtetteiben.

A másik a sok évtizedes múlra visszatekintő adventi karácsonyi vásár, a „Christkindlesmarkt”, amely nélkül nem múlhat el év Nürnbergben. Tekintettel a világjárványra, idén megosztva, a sétálóutcákban és a központi tereken úgynevezett karácsonyi szigeteket állítanak fel. A kereskedők itt kínálhatják karácsonyi termékeiket, ezzel csökkentve a koronavírus-járvány miatti bevételkiesésüket. A hagyományos forralt bort és más forró italokat azonban nélkülözni kell. Kényszerű újdonság, hogy a Christkindlesmarkt honlapján közvetlenül lehet az eladóktól karácsonyi árut rendelni, vásárolni. A főtéren, a Frauenkirche két karácsonyfáján most is, mint a korábbi években, ezernyi fénypont emeli a karácsonyi hangulatot.

A zalaszentgróti Német- Magyar Baráti Társaság tagjai tavaly a testvérvárosba, Germersheimbe tartva útjukat egy éjszakára megszakították Bajorországban. Délután az UNESCO világörökségi helyszínével, Bamberggel ismerkedtek. Másnap délelőtt Nürnberg nevezetesebb látnivalóit keresték fel. Első állomásuk a híres per színhelyén, az egykori igazságügyi palotában rendezett kiállítás volt. Tekintettel arra, hogy a város az 1930-as években a Nemzetiszocialista Párt bázisa volt, a második világháború végén a szövetségesek szinte porig bombázták. Az elszenvedett súlyos károk miatt felmerült, hogy arrébb építik fel újra. A győztesek szándékosan választották a náci párt egykori központját a tárgyalások helyszínéül. A többnyelvű magyarázatokkal ellátott, hatalmas anyagot bemutató kiállításon megismerhetők az előzmények, az európai és ázsiai haláltáborok, a per főszereplői és a tárgyalás képei. A következő helyszín a Zeppelin-mező volt. Itt tartották 1933-tól a birodalmi pártnapokat, katonai bemutatókat. A 2 kilométer hosszú, gránitlapokkal kirakott út mellett építették fel a Zeppelin-főtribünt, amelynek szónoki emelvényéről Hitler beszélt a tömeghez. Ma is lenyűgözőek a méretek, pedig az út végét most parkolónak használják. A romokból gyönyörűen újjáépített óváros és a vár megtekintése mellett a csoport a Dürer-háznál megemlékezett a Gyula melletti Ajtósról elszármazott, Nürnbergben született világhírű festő-grafikusról, Albrecht Dürerről. (Édesapja, Ajtósi Albert aranyműves feleségével vándorolt ki Nürnbergbe.) Természetesen a történelmi emlékek megtekintése mellett a résztvevők megkóstolták a híres nürnbergi virslit és a bajor sört is.

A nürnbergiek arra törekszenek, hogy feledtessék a náci múltat, ezért a város más településekkel közös, az emberi jogokért és a békéért folyó programokat kezdeményezett. Ezt szolgálja az 1991- ben létrehozott Nemzetközi Kapcsolatok Hivatala. Ez vezérli a nemzetközi együttműködéseket és felelős Nürnberg partnervárosi kapcsolataiért.