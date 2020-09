Párbeszéd Zalaszentgrót érdekében

A múlt héten másodszor szervezett találkozót a város életében fontos szerepet betöltő szervezetek képviselőivel a polgármester. A helyi civil szervezetek képviselői után most vállalkozók, illetve cégek képviselői voltak a vendégek.

Baracskai József elmondta: a hasonló programok célja erősíteni a párbeszédet az önkormányzat és a városlakók között, utóbbiak esetében pedig fontos csoportot jelentenek a gazdálkodó szervezetek.

Az első előadó, Beke Márton tanácsadó, a zalaszentgróti gazdasági stratégiai terv készítője volt, aki a település céljairól és lehetőségeiről beszélt.

– Az erősségeinkre kell építenünk, illetve mindarra, amink van – hangsúlyozta Beke Márton. – Azon is igyekeznünk kell, hogy a hátrányokból előnyt kovácsoljunk. A város egyik legnagyobb problémája az elvándorlás, de meg kell próbálnunk ebben is megtalálni a lehetőséget. Használjuk ki azt, hogy egykori zalaszentgrótiak élnek Budapesten, de Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is. Ez egy létező erőforrás.

Az est szervezője és levezetője, Guitprechtné Molnár Erzsébet elmondta, hogy olyan előadókat hívtak meg, akiknek a feladata éppen a vállalkozói szféra segítése.

A rendezvényt záró kötetlen eszmecsere előtt még rövid tájékoztatást adott a jelenlévőknek Takács Tünde, a Keszthelyi Vállalkozásfejlesztési Iroda vezetője, valamint Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyvivő elnöke és Szép Roland „vállalkozásvezérlő” tanácsadó is. Illetve új minőségében, a kamara szentgróti térségi elnökeként mutatkozott be a hallgatóságnak Fatér Balázs vállalkozó. Még a vacsora előtt a rendezvénynek otthont adó vállalkozás tulajdonosa, Dóka Éva vállalkozó végigvezette az érdeklődőket a pincészeten és borbemutatót is tartott.