A hévízi orvos a koronavírus-járvány kapcsán Placid atya törvényeit ajánlja bátorításként

Ha valaki elcsügged s fél ezekben a vészterhes napokban, figyeljen a Gulágot megjárt és túlélt Placid atyára és azokra a törvényekre, amelyek átsegítették őt és rabtársait az embertelen munkatábor borzalmain. Ezt ajánlja dr. Varga Katalin nyugalmazott, de ma is aktív csecsemő- és gyermekszakorvos, homeopata orvos, a város díszpolgára a járvány kapcsán.

Hévíz köztiszteletnek örvendő „Kati doktor nénije” úgy véli, a híreket hallva természetes, hogy főleg kortársain az ijedtség lesz úrrá, ám ilyenkor inkább a jövőre kell gondolni, arra, mit teszünk majd a járvány után, s mivel tudjuk szebbé tenni az életünket, hiszen fontos a pozitív életszemlélet.

„Azt ajánlom a korosztályomnak, szövögessen terveket arról, mit tesz majd a járvány után”, fogalmazott lapunknak adott interjújában dr. Varga Katalin, emlékeztetve, Placid atyát és a társait is a töretlen optimizmus tartotta életben. Az Európa-szerte ismert pap négy fontos dolgot határozott meg, ami az embert segítheti a bajban.

– Ne panaszkodj, mert az gyengít! – idézte a bencés szerzetest dr. Varga Katalin –, tehát mi se a panasszal kezdjük, amikor felhívjuk az ismerősöket. Tudjuk, mindenkinek vannak nehézségei, de beszéljünk inkább arról: képzeld, megtaláltam a gyerekem első cipőcskéjét, levelét. A második törvény is fontos: keress magadnak mindig valami örömöt! Tessék elképzelni, ahogyan a Gulágon is kutattak az emberek örömforrásokat, amiket este megosztottak egymással. Ilyen volt, ha valaki aznap egy kanállal több levest kapott, látott piciny hangyákat vagy kisütött a nap… A harmadik szabály Placid atya szerint, hogy ne gondoljuk azt, eleve különbek vagyunk másoknál, de adott helyzetben mutassuk meg, hogy így van, s végül, de talán mindenekelőtt: „kapaszkodjunk Istenbe, mert az ő segítségével túlélünk minden földi poklot”. Ez nagyon fontos: hinnünk és bíznunk kell, enélkül nem megy…

A szakember szerint a kormány időben hozott nagyon jó döntéseket, amelyekkel lassítható a járvány terjedése, éppen ezért azt ajánlotta, tartsuk be a szabályokat, mert ez mindannyiunk érdeke.

– Hévízen nagy a különbség a forgalomban a megszokotthoz képest – adott helyzetképet „Kati doktor néni”. – Elcsendesedett a város, az emberek alkalmazkodnak a helyzethez. Tisztelet alakult ki egymás iránt, és a betegséggel szemben is. Én mostanában nagyon hosszú telefonbeszélgetéseket folytatok, hiszen az aggódókat meg kell nyugtatni, segítséget, mankót kell adni nekik lelkileg, s a munkámat, a szolgálatomat, most is imával kísérem, anélkül nem működik…

A koronavírus-járvány kapcsán dr. Jakab Ferencet, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzorát idézte, aki szerint az ok a globális felmelegedés, az erdőirtás, vagyis az emberi térnyerés, mert olyan mértékű változást okoztunk a bolygónkon, ami nagymértékben emeli a találkozások számát a természetben jelenlévő mikrobákkal. Tehát kiszabadítottuk az őserdőkből, az erdőkből a kórokozókat, amik eddig egészen jól megvoltak ott.

– Hamarosan erre is lesz védőoltás – folytatta dr. Varga Katalin –, mint ahogyan korábban lett a kanyaróra, az influenzára is, de ahogyan a virológus mondja, az emberi tevékenység miatt bármikor kipattanhat hasonló kór, amiről nem tudjuk, micsoda, és akkor tarol. Sokkal jobban kell a természetet tisztelni ahhoz, hogy ne bukkanjanak fel ilyen váratlan betegségek.

Sokan emlékeztetnek, hasonlóra 100 évente van példa, ha visszafelé megyünk az időben, pusztított a spanyolnátha, korábban a kolera. A szakember szerint ez azért lehet, mert ciklikusan mindig elmegy az idősebb generáció, és már nem tudja felhívni az utódok figyelmét, hogy „vigyázzatok, se a Jóistennel, se a természettel ne veszekedjetek!”

A hévízi orvos az otthon lévőknek az ajánlotta, ebben az időszakban is legyen az életüknek ritmusa. Ő például nem sokkal öt óra után kel, légzőgyakorlatokat végez, majd a reggeli ima után megajándékozza magát egy tejeskávéval s némi süteménnyel. Délelőtt főz, takarít vagy a kiskertben tevékenykedik, az ebédet és némi pihenőt követően pedig rendszerezi az elmúlt 20 évben összegyűlt homeopátiás szakirodalmat, amire eddig nem volt ideje.

Elfoglaltságot mindenki találhat erre az időszakra, tette hozzá Hévíz díszpolgára. Az idősebbek például a bezártság érzése ellen elővehetik a régi fényképeket, leveleket, akár naplót írhatnak, amelynek során az is kiderülhet, vannak el nem végzett, elmaradt feladataik, amikhez most nekiláthatnak.