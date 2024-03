Kinizsi Gyenesdiás–Deák-Gizmó Murakeresztúr 2–2 (0–2)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lakics.

Gyenesdiás: Németh Be. – Zsiga, Székács, Szekér, Nagy G. (Karancz), Tarnóczai (Fellner), Sipőcz, Bardon, Dobján (Bertók), Czafit, Orbán B. Edző: Kocsis Norbert.

Murakeresztúr: Németh Ba. – Békefi, Kránciz, Czigány, Rodek (Szalai), Körösi, Szabó I., Gyuranecz, Bekő (Boros), Orbán L., Török. Edző: Visnovics László.

Ellentétes félidők alatt mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, bőven dolgoztak ki hozzá helyzeteket. A mérkőzést záró igazságos döntetlennel így egyik fél sem volt teljesen elégedett, értékes pontokat vesztettek.

Gólszerzők: Orbán B., Sipőcz, ill. Török, Körösi.

Jók: senki, ill. Czigány, Körösi, Szabó I.

U19: Gyenesdiás–Murakeresztúr 13–0.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Zalalövő 1–2 (1–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Tóth A.

Kiskanizsa: Parragi – Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Fülöp (Jagarics), Dolmányos, László (Heiszter), Turi, Füzesi, Ötvös, Mismás (Takács). Edző: Rácz Szabolcs.

Zalalövő: Kovács D. – Csáki, Gyenese D., Csik, Agg (Molnár Á.), Horváth T. (Tóth B.), Kellner (Végh), Radics, Földvári, Horváth D., Mesics. Edző: Ostrom János.

Gyors hazai góllal indult a mérkőzés, amely egy pontos támadás végén született. A vendégek nem estek pánikba, és a 9. percben már egyenlítettek, igaz "pici" góllal, hiszen három lépésről pöccintettek a kapuba kis szerencsével. A félidő hátralévő részében többnyire a zalalövőiek voltak fölényben, míg a kiskanizsaiak néhány gyors kontrával válaszoltak, de újabb gól egyik oldalon se esett. A második játékrészben tíz percnyi játék után a vendégek lemásolták az első találatukat, igaz, most két lépésről kotorták a kapuba a labdát. A hazaiak ritmust váltottak, teljesen átvették az irányítást, a Zalalövő teljesen beszorult. A nagy fölény azonban nem párosult eredménnyel, így a vendégek megőrizték előnyüket és némi szerencsével három pontot szereztek.

Gólszerzők: Fülöp, ill. Horváth T., Gyenese D.

Jók: Füzesi, Kotnyek, Dolmányos, ill. Gyenese D., Horváth T., Csik.

Kiállítva: Völgyi (86., Kiskanizsa), Turi (90., Kiskanizsa).

U19: Kiskanizsa–Zalalövő 1–4.

Szepetnek–Semjénháza 0–0

Szepetnek, 200 néző. Jv.: Baranyai R.

Szepetnek: Szekeres P. - Szabó Be. (Pál Mi.), Rákhely, Fadgyas, Bános, Csavari, Üst, Orsós R. (Bilák B.), Pápai M. (Nagy T.), Dömötör (Millei), Kolman (Kobra). Edző: Németh István.

Semjénháza: Earles – Horváth Á. (Kozári), Kretz, Schuller, Horváth P., Bagó Be., Ribarics, Pál D., Novák, Pál B. (Szilágyi R.), Kovács Gy. Játékos-edző: Kovács György.

A tétnek – hiszen a tavalyi bajnokot fogadta a jelenlegi második - és a presztízsnek megfelelően mindkét fél kölcsönösen ügyelt arra, hogy a szokottnál nagyobb létszámú publikum előtt lehetőleg ne kerüljön hátrányba. Így a hangos instrukciók és a játékostársak kurjongatása mellett minden kontrából történt megugrás, valamint szabálytalanság komoly visszhangot váltott ki a szepetneki Harmat János Sporttelepen. A hazaiak időnként aktívabbnak tűntek, s a taktikai csatározást hűen tükrözte, hogy Csavari Benjámin kiállítása tényleg új helyzetet eredményezhetett volna. Az más kérdés, hogy az azt követő bő fél óra alatt sem született gól az egymás játékából mindkét oldalon kitűnően felkészített csapatok ütközetében.

Jók: Üst, Rákhely, Kolman, illetve Kretz, Horváth P., Bagó Be.

Kiállítva: Csavari (58., Szepetnek)

U19: Szepetnek–Semjénháza 0–5

Technoroll Teskánd–Hévíz 1–2 (1–1)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Teskánd: Orbán – Gyarmati, Kiss P., Bresztovszky, Szekeres (Boronyák), Bakos, Németh N. (Soós), Major, Töttő (Gájer), Kiss D. (Csongár), Baráth. Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

Hévíz: Dénes – Filó (Nyári O.), Tóth I., Nyári Zs. (Buza), Szindekovics, Bontó, Erdősi (Kovács B.), Nagy D., Huszár, Damina (Karakai), Fábián. Edző: Damina László.

A hétről hétre egyre nehezebb helyzetbe kerülő hazai csapat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott és rászolgált volna az egy bajnoki pontra.

Gólszerzők: Baráth, ill. Erdősi, Karakai.

Jók: Major, Németh N., Bakos, Baráth, ill. Bontó, Szindekovics, Filó.

Csesztreg–Magnetic Andráshida TE 0–0

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó B., Lovrencsics, Biharvári, Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Magai), Orbán (Kiss Ba.), Őri M. (Németh D.), Tóth B. Edző: Tamás Tamás.

Andráshida TE: Czirjék – Karvalics (Luter), Tóth D., Szemes, Kiss L., Szabó P., Bognár (Rohonczy), Cséber (Darabos), Németh K., Igazi, Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

"Kitűnően" előkészített pályán indult útjára a labda. Mindkét csapat próbált játszani, kevés sikerrel. A hazaiaknak volt több lehetősége, de az utolsó pillanatokban mindig rosszul pattant a labda. A második játékrészben támadólag lépett fel a Csesztreg, de igazán komoly helyzet nem alakult ki, vagy jól zárt a vendég védelem. A 77. percben Németh D. gólhelyzetben volt, de Igazi szabálytalankodott vele szemben, így a kiállítás sorsára jutott. Ezt követően még nagyobb nyomást gyakoroltak a hazaiak a taktikusan játszó vendégekre. Ebben benne volt az a veszély, hogy labdavesztés esetén az Andráshida kontrázni tud. Ez az utolsó pillanatban be is következett, és csak szabálytalanul tudták megállítani a vendég támadót. A jogosan megítélt büntetőt viszont Gergő Áron bravúrral hárította, így maradt az igazságos döntetlen.

Jók: Gergő, Póczak, Őri Cs., ill. Czirjék, Szabó P., Kiss L., Bognár.

Kiállítva: Igazi (77., Andráshida TE).

Zalaszentgrót–Zalakomár-Zalakaros 6-0 (1-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna (Baksa), Kovács-Braun (Horváth S.), Doszpoth (Vajda), Ferenczi (Péhl K.), Horváth B., Kaprinai, Iberhart (Molnár Zs.), Kovács P., Horváth D., Czibor (Péhl B.). Edző: Bencze Péter.

Zalakomár-Zalakaros: Bogdán – Takács Cs., Szőke, Horváth L., Vass (Mutter A.), Madarász F., Mutter M., Horváth T. (Takács D.), Mészáros, Madarász Sz., Horváth J. Edző: Mutter Attila.

Az első percektől magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Doszpoth, Kaprinai, Horváth S., Molnár Zs.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tarr Andráshida SC–Lenti TE 3–1 (3–0)

Zalaegerszeg, 40 néző. Jv.: Varga P.

Andráshida SC: Paksy – Fábián K. (Lipták), Szabó B. (Szakony), Kiss B. (Szőke), László (Bakos), Lukács, Pataky (Csiszár), Fülöp, Németh R. (Kustán), Fábián B., Penczák. Játékos-edző: László Dávid.

Lenti TE: Káli – Mentes, Horváth B., Sasvári (Boronyák), Sárkány, Könye Balla (Pálinkás), Kiss K., Fentős, Pál, Végi (Sabján), Fábián (Csiszár). Edző: Szabó István.

Az első félidőben nagyon jól játszott a hazai csapat, szép támadásokat vezettek, rengeteg helyzetet alakítottak ki, melyből hármat értékesítettek is. Az Andráshida a második játékrészben egy kicsit visszább vett a támadásokból, de így is megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Szabó B., Németh R., Kiss B., ill. Sárkány.

Jók: az egész csapat, ill. Mentes, Pál.