Tarr Andráshida SC–Zalalövő 0-3 (0-2)

Andráshida, 60 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida SC: Paksy – Fábián K., Szabó B., Kiss B., László (Bakos), Lukács, Pataky, Czotter, Szőke (Szakony), Németh R. (Sipos), Fábián B. Játékos-edző: László Dávid.

Zalalövő: Kovács D. – Földvári, Gyenese, Csáki, Csik, Horváth T. (Molnár Á.), Őr, Radics (Mesics), Agg, Kellner (Végh), Horváth D. Edző: Ostrom János.

Az első közel fél óra kiegyenlített játékot hozott, a kapuk nem nagyon forogtak veszélyben. A 31. percben a hazaiak egy kiállítást követően emberhátrányba kerültek, majd két elkerülhető gólt is kaptak, ezt követően végül sikerült rendezni a soraikat. A második játékrész egy gyors vendéggóllal indult, amivel ki is alakult a találkozó végeredménye. A Zalalövő sikere megérdemelt, de a hazai csapat fiatal játékosai is megállták a helyüket még emberhátrányban is, több jó megmozdulást is bemutattak a mezőnyben.

Gólszerzők: Gyenese, Agg, Kellner.

Jók: László, Szabó B., Fábián K., ill. Agg, Gyenese, Horváth D., Őr.

Kiállítva: Czotter (31., Andráshida SC).

Zalaszentgrót-Magnetic Andráshida TE 0-2 (0-2)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Baksa (Kaprinai), Doszpoth, Ferenczi (Péhl K.), Kovács L., Vajda (Kovács-Braun), Kovács P. (Molnár Zs.), Horváth S. (Lampert), Horváth D., Czibor. Edző: Bencze Péter.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics (Rohonczy), Karvalics (Gortka), Tóth D. (Darabos), Szemes, Kiss L. (Luter), Szabó P., Bognár (Szabó M.), Cséber, Németh K., Benczik (Igazi). Edző: Szabó II Zsolt.

A gyenge napot kifogó hazai csapat ellen megérdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Karvalics, Szemes.

Jók: senki, ill. az egész csapat.