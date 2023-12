Az zalaegerszegi uszodába - hova máshova...? - beszéltük meg a találkozót, ami aztán egyfajta családi beszélgetéssé alakult. No, nem mintha Nagy Napsugár, vagyis „Sugi” minden lépését követnék, vagy ellenőriznék szüleik. Egyszerűen arról van szó, hogy a létesítmény büféjét ők üzemeltetik, s amíg várunk az ifjú hölgyre, van idő velük is beszélgetni. Természetesen mindent tudnak kislányuk eddigi eredményeiről, az ellenfelekről, vagy éppen a következő hetek, hónapok terveiről. De, ez így természetes. Gyorsan össze is számoljuk, hogy eddig 11 arany-, 7 ezüst és 4 bronzérmet szerzett Nagy Napsugár az országos bajnokságokon. Ez a számsor - legyen mindenki nyugodt - csak bővülni fog...

Sugi egyelőre még matekozik egy magántanárral, hiszen a Kölcsey-gimnázium kilencedikese magántanuló, akinek persze vizsgáznia kell fél évente. Emellett persze remekül úszik, korosztályában, a serdülők között az egyik legtehetségesebbnek számít az amúgy nagyon erős hazai úszóéletben. Nem véletlenül lehetett ott a romániai Otopeniben rendezett minapi felnőtt rövidpályás Európa-bajnokságon, de a lehetőséget nem jutalomként kapta. Ő is megúszta a mindenki számára előírt kiküldetési szintet. Megdolgozott érte.

A matekórának vége, érkezik beszélgetésünk főszereplője. Az Otopeniben rendezett Eb-n - a felnőttek között - Nagy Napsugár 1500 méteren (16:26,37) a 9., 800 m-en (8:41,75) a 10., 400 m gyorson (4:10,75) pedig a 16. helyet szerezte meg. De mennyire volt elégedett ezzel?

– Noha az első felnőtt világversenyem volt, és én voltam az egész mezőny legfiatalabb indulója, nem volt furcsa számomra ez az Eb. Mondhatnám, hogy olyan volt mint egy országos bajnokság. A csapattársakat ismertem, ők sem voltak idegenek. A helyezésekkel elégedett voltam, az időkkel kevésbé, de összességében jól éreztem magam és örültem ennek az Európa-bajnoki szereplésnek -– mondta is egy szuszra.

Horváth Csaba vezetőedző is az lehetett, de nem csak az Eb kapcsán, hanem „Sugi” egész éves teljesítményével. Az Európai Ifjúsági Olimpián (EYOF) negyedik volt 800 méteren, a Korfun rendezett nyílt vízi junior Európa-bajnokságon pedig ezüstérmet akasztottak Nagy Napsugár nyakába az 5 km-es táv versenyei után.

– Hatéves koromban kezdtem el úszni, először csak azért hoztak le a szüleim, hogy vízbiztos legyek - folytatta ezzel a beszélgetésünket, hiszen arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként került kapcsolatba a vízzel és az úszással. - Horváth Tamás, aki edzett, látta, hogy jól mozgok a vízben. Előbb heti kettő, majd már heti öt edzésre jártam, 2017-ben pedig leigazoltak és gyakorlatilag azóta versenyzek. A ZÚK-on belül csapattársam volt Betlehem Dávid, aki már akkor nagyon jó úszó volt, ma pedig nemzetközi viszonylatlan is az egyik legjobb nyílt vízi úszó. És persze Hosszú Katinka volt az, aki leginkább motivált, hogy én is nagy úszó szeretnék lenni.

Nagy Napsugár ma pedig már ahol indul, ott korosztályában, fő számaiban esélyesként áll a rajtkőre. Az Eb-t megelőző serdülő országos bajnokságon például három aranyat (200, 400 és 800 m gyorson) szerzett, meg egy ezüstöt (1500 m). És magának is tudott meglepetést szerezni, hiszen a legrövidebb számban, 200 gyorson nem feltétlen ő volt az aranyesélyes. Nyílt víz, vagy medencés számok? A kérdést feltettük neki, a válasz persze nem lehetett más, mint az: a két szakág nagyon eltér egymástól. Nyílt vízen nagyon kell figyelni előre is, hiszen az úszók nem kijelölt pályán mozognak. Azt mondja, nem kell ebben a kérdésben még döntenie, ráadásul mindkettőben jó eredményei vannak és szeretne a jövőben is ugyanúgy jól szerepelni medencében és nyílt vízen egyaránt.

Az eddigi legnagyobb élményére rákérdezve, amit úszóként átélt, a következő válasz érkezett:

– Idén szeptemberben, amikor Korfun felállhattam a dobogóra a junior Eb-n, az nagyon nagy élmény volt számomra. És az edzőm, Horváth Csaba is adott egy puszit, úgy láttam, ő is örült - nevette el magát, mert elárulta, hogy Horváth Csaba azért elég szigorú edző, viszont nagyon sokat köszönhet neki, ahogy Horváth Tamásnak is.

Magántanuló ugyan, de amikor itthon van, ő is bejár a suliba az órákra. Amikor kemény napja van, ötkor kel, reggel nyolcig úszik, utána délután negyed háromig az iskolában van. Onnan irány az uszoda, háromtól medencés edzés, majd öttől szárazedzés (nyújtás, súlyzók) következik, és este hétre talán haza is ér... Azt mondja, szeret edzeni, de a versenyeket jobban élvezi, meg amúgy is ő az a típus, aki a versenyen sokkal jobban úszik, mint az edzéseken. Ott akar, ott szeretne lenni Los Angelesben, a 2028-as olimpián.

Az éremtáblázat végeredménye (ország, arany ezüst bronz)

Nagy-Britannia 9 8 6

Olaszország 7 12 3

Franciaország 7 10 6

Hollandia 6 - 5

Svédország 4 1 2

Svájc 3 1 1

Írország 3 - 1

Németország 1 2 -

Észtország 1 1 -

Görögország 1 - 4

Ausztria 1 - 1

Magyarország - 2 3

Dánia - 2 1

Litvánia - 1 2

Csehország - 1 1

Izland - 1 -

Belgium - - 2

Románia - - 2

Ukrajna - - 2

Bosznia-Hercegovina - - 1

Törökország - - 1

Amikor aztán a Napsugár névre rákérdezünk, no meg honnan jött a „Sugi”, ahogy mindenki szólítja, gyorsan rá kell jönnünk, hogy ez volt a nap legrosszabb kérdése...

– Hát, a Napsugár becézése - adja meg az egyetlen jó választ egy igazi kamasz logikájával, ami nekünk, felnőtteknek be nem ugrott volna...