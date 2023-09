Arról, hogy a magyar bajnoki érmes korábbi egerszegi birkózó miként jutott el a ketrecharcig, egy kicsivel később, előbb a rendezvény apropójáról essék szó.

A Combat’X Nemzetközi Ketrecharc Gála néven futó esemény szombaton délelőtt elkezdődik és 15 óráig ingyenes programokkal várja az érdeklődőket az egerszegi sportcsarnokban. Ekkor rendezik meg az ICO nyílt combatsport országos bajnokságot is. Este 18 órától (kapunyitás 17.00) aztán már MMA-mérkőzéseket láthat a publikum, összesen 11 találkozót, amin nyolc ország harcosai „osztoznak”, és 21 órakor jön el az est fénypontja, Molnár Benjamin és a hondurasi Jorge Garcia Urbina 5-ször ötpercesre tervezett világbajnoki címmérkőzése.

Méghozzá a World Fight League (WFL) szervezet övéért, így az elnök, az ír Michael Brian is Egerszegre utazik. Mint a szervezők nevében Őze Guth Szilvia elmondta, telt házat várnak, itt lesz sztárvendégként a korábbi négyszeres K-1 világbajnok holland Ernesto Hoost (Mr. Perfect). Két kamionnyi hang- és füsttechnikai berendezést szerelnek fel, hiszen látványos show-elemek is színesítik majd az esetet. Az esemény jótékonysággal is párosul, hiszen a nézők a belépőikkel hozzájárulnak a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány támogatásához.

Ám nézzük akkor, miként jutott el a birkózástól az MMA-ig (Mixed Martial Arts), azaz a ketrecharcig Molnár Benjamin.

- Sok munka kellett hozzá - válaszolta a megszólított Molnár Benjamin. - Kétezernyolcban, amikor a birkózást úgymond befejeztem, előbb az ökölvívásba kóstoltam bele, majd thai-box, aztán brazil jiu-jitsu következett és ebből a háromból gyúrtam össze a ketrecharcot. Időközben lett egy német csapatom, és nagyon sok országban meccseltem. A WFL fiatal szervezet, aminek éppen üres a világbajnoki trónja, és engem, valamint a hordurasi fiút kértek fel, hogy eldöntsük, kié legyen a világbajnoki öv. Amihez persze jó negyven profi meccsnek kellett a hátam mögött lenni, hogy eljussak eddig, de készen állok rá.

- Mit remél, mennyire van készen a felkészülése?

- Folyamatosan felkészülésben kell lenni, nincs leeresztés, hiszen bármikor jöhet egy meccs, erre számítani kell. Erre a mérkőzésre két hónapja készülök célzottam, amikor kiderült, hogy megmérkőzhetek a világbajnoki címért. Volt egy kézsérülésem, ami zavart, ezért szeptembertől nem harcoltam, hogy mostanra minden rendben legyen. A munka persze nem állt meg, erősítettem a tüdőkapacitásom, a dinamikám rendben van. Készen állok a harcra. Most még a súlyomat kell hozni, hiszen 135 fontot kell hozni, ami 61,2 kilogrammnak felel meg, de ez is rendben lesz.

Pénteken délben lesz hivatalos mérlegelés, hogy aztán pénteken 17 órától, a hévízi Lotus Hotel konferenciatermében a sajtónyilvános mérlegelésen is megtörténjen.