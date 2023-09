A hétfői megnyitón Gyarmati Antal, a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A versenyre 18 csapat nevezett, a kiírás értelmében maximum háromfős összetétellel, de horgászni egyszerre legfeljebb négy bottal lehet. A résztvevők az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek, s akadnak hazai és környékbeli versenyzők is. Az értékelésnél csak az 5 kilogramm egyedi tömeget meghaladó ponty vagy amur kerül beszámításra, a verseny végeredményét pedig a kifogott halak tömegének összeadásával kapjuk meg, míg a legnagyobb halat különdíjjal jutalmazzák majd a szervezők.

Az első 24 óra legnagyobb halát Csikós Zoltán fogta

Forrás: Borostyán HE

A találkozó első napja kifejezetten jól indult, hiszen röviddel a versenykezdést követően Zsemberi Dániel már ki is fogta az első halat, amit azóta több is követett, de vetélytársai közül többen szintén sikerrel jártak. A hétfőről keddre virradó éjszaka újabb fogásokat hozott, így az első 24 óra elteltével már 12 csapat is értékelhető eredményt tudott produkálni, ami azt jelenti, hogy ezen időszak alatt összesen 29 hal került a szákokba, ezek együttes tömege meghaladja a 273 kilogrammot. Pék Ferenc, az egyesület elnöke portálunknak elmondta: az eredményt tükrözi, hogy egy évvel ezelőtt az első 24 óra után a kifogott halak össztömege még az ötven kilogrammot sem érte el.

Az első helyen jelenleg a Szélhajtóküszök Team áll öt kifogott hallal, összesen 52,76 kilogrammal. Egyelőre ugyancsak az övék a legnagyobb hal, a 15,65 kilogramm tömegű ponty kedd reggelre akadt horogra.