A Helikon Teniszcentrum, a Helikon Tenisz Club és a SUN TC Ady utcai pályái minden igénynek megfelelnek.

- Keszthely számára nagyon fontos ez a régi hagyományokkal rendelkező teniszverseny –mondta Manninger Jenő, Keszthely polgármestere a nyitány kapcsán. - Tavaly pályaproblémák miatt részben Zalaegerszegen került megrendezésre, de mindent megtettünk, hogy visszakerüljön eredeti színhelyére. Rendbe hozattuk az Ady utcai pályát, elkészült az új Helikon Teniszcentrum, ami korszerű központja lett a versenynek. Jobb feltételek között, jobb szálláslehetőséget nyújtó két szállodával ismét versenyképes lett Keszthely. A több mint kétszáz versenyző többsége külföldi, aminek hatását nem kell bemutatni. Szeretnénk, ha az idősebbek mellett fiatalok is játszanának, és ennek érdekében olyan nemzetközi versenyeknek is házigazdái lehetünk még, mint a hónap közepén a Magyarország-Törökország Davis Kupa mérkőzés.

A most zajló emléktorna versenyigazgatója, Bíbok Tamás büszkén beszélt a Szenior Tenisz Szövetség legrégebbi, legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenyéről.

- A Covid-járvány miatt tapasztalható volt egy kis visszaesés, romlottak a körülmények - hallottuk tőle. - Keszthely valamikor a tenisz fővárosának számított, itt volt a legmagasabb az egy főre jutó teniszpályák száma. Tavaly már a lehetőségek odáig csökkentek, hogy csak viszonylag rossz állapotú létesítmény állt rendelkezésre az Ady utcában és négy a Helikon TC-nél. A szállónál tizenkét pálya szűnt meg, ezért tavaly a verseny mezőnyének felét át kellett vinnünk Zalaegerszegre, ahol nyolc pályával segítettek a rendezésben. Ekkor kaptunk ígéretet a várostól a fejlesztésre. Nagyon gyorsan elkészült a Helikon Hotel felújítása, amit hat európai színvonalú pályával toldottak meg. A létesítmény csodájára járnak a játékosok is. Az Ady utcai felújításoknak köszönhetően összesen 18 pályával ismét központtá válhat Keszthely. Magyarországon kevés a hasonló adottságú hely, ahol ennyi pálya ilyen közel lenne egymáshoz, ami világviszonylatban is jónak mondható.

Az SZTSZ főtitkára a körülmények értékelését követően a most zajló verseny érdekességeit összegezte:

- Kétszázöt egyéni versenyző nevezett huszonkét országból. A korábbi 300-400-as létszámhoz képest ez most kevésnek számít, de a Covid-vírusnak, a mellettünk zajló háborúnak és a magas inflációnak is betudható a létszám visszaesése. Meggyőződésem, hogy most jött el a fordulópont, ettől kezdve növekedés következik. A játékosok hírét viszik a jó körülményeknek! Büszkék vagyunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan minőségi mezőny érkezett. Minden korosztályban található klasszis versenyző. Itt van például az ötszörös Grand Slam-győztes, háromszoros páros wimbledoni bajnok, kétszeres Roland-Garros győztes ausztrál Paul McNamee, aki a világranglista első ötven játékosa közé tartozott egyéniben, párosban pedig világelső volt. ATP játékossal is ritkán találkozunk, de egy Grand Slam-győztes, világelső jelenléte óriási dolog a versenynek. Többen kétkedve fogadták a nevezését, hogy el fog jönni, de most sokan jöttek megnézni a játékát.

A legfiatalabb versenyző harmincéves, az egyetlen kilencven esztendős teniszező a 85-ös korosztályban nívós társaságban szerepel, Judik Zoltán világklasszisunkkal és Vizi E. Szilveszterrel került egy csoportba. Fizikai erejük teljében játszanak és készülnek az októberi mallorcai világbajnokságra, ahol valószínűleg képviselni fogják Magyarországot. A király kategória - ahol a legtöbben indulnak -, a 60-65 éves korosztály. A férfiak többen vannak, de örvendetes, hogy a hetvenéves hölgyeknél nyolcan indultak.

- Reméljük, a jobb feltételek őket is jobban vonzzák majd - folytatta Bíbok Tamás. - Vannak, akik tizedszer, huszadszor jönnek és találkoznak egymással. Az egyik nevezőnk 1991 óta mindig visszajár. Hagyományaink sok ember számára hatalmas értékek. További fejlesztésekre és támogatásra kaptunk ígéretet, már most elkezdjük a jövő évi tornánkat szervezni, ötven szobát lefoglalunk a versenyzőink részére. Reméljük, ez is lendületet ad majd a tornának, s bízunk benne, hogy vasárnapig sokan figyelemmel kísérik a mérkőzéseket és jövőre még többen leszünk.