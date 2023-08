Egy gól. Pontosan ennyi lett a különbség a DVSC és a ZTE FC vasárnap délutáni mérkőzésén. A debreceniek egyszer betaláltak, míg az egerszegiek nem, amin lehet sajnálkozni, de változtatni már nem. Eleve nem készült a ZTE FC sem könnyű mérkőzésre, noha a házigazda alaposan felforgatta csapatát, gondolva a csütörtöki Rapid Wien elleni Konferencia-liga visszavágóra. Mondjuk ezzel egyáltalán nem lepték meg a ZTE-t, sőt felfoghatjuk úgy is: a kék-fehérek kaptak egy esélyt, hiszen nem a lehető legerősebb összeállításában kezdett a Loki.

Tulajdonképpen megint az történt, ami a szezon eddigi mérkőzésein, hogy döcögött az egerszegiek támadásépítése. Illetve, ez sem teljesen igaz, hiszen már az első félidőben is akadtak helyzetek, de igazából ezek inkább egyéni villanások voltak. Tajti Mátyás tűnt egyedül veszélyesnek a kapura, és látványosan egyedül volt ebben... A második félidőben - főleg Ikoba pályára lépése után - már beszélhettünk akciókról és nem csak egyéni megmozdulásokról. Egyébként a DVSC sem villogott, de a 83. percben egy eladott labdából Kyziridis megindult és belőtte a győztes találatot. A találatot hiba előzte meg - mint mindig -, hiszen Huszti lábáról került az ellenfél elé a labda, akit nem tudtak a társak sem megállítani. A hiba benne van a játékban, itt a nagy különbség az, hogy ha egy csapat nem lő korábban gólt, akkor az ilyen kihagyások törvényszerűen végzetes hibákká lépnek elő.

A mérkőzés után Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője is úgy nyilatkozott, hogy megvoltak a lehetőségeik, de amit hiányol, az régóta hiányzik a csapat játékából.

– Amit hiányolok, a gól és a szenvedély, hogy még jobban menjünk a gólra - nyilatkozta az M4 Sport kamerájának a szakvezető. – A legfontosabb rész, amikor be kellene fejezni az akciókat, az hiányzik.

A szakvezető arra is kitért, miért cserélt már a 30. percben, amikor Milovanovikj jött le a pályáról és Mim érkezett a helyére. Szerinte van, amikor valaki az edzésen jól teljesít, de a mérkőzésen nem, és ennek szólt a csere. Csak megjegyezzük, Mim az MTK elleni győztes meccsen jól teljesített, de most nem kezdett... Márpedig a ZTE FC-nek talán az lenne most a leginkább célravezető, ha a lehető legjobb összeállításban kezdené a meccseit. Az is igaz, hogy csak éles szituációban jön ki az igazi kvalitás, amihez meg óhatatlanul kell, hogy mások is mélyvízbe kerüljenek.

A folytatás hazai pályán következik, hiszen pénteken 20.15 órától az újonc Diósgyőr lesz a vendég a ZTE Arénában. Mondani sem kell, a gyógyír mindenre most egy hazai siker lehetne, hiszen a sikerélmény az egyik legjobb módja annak, ahogy egy csapat elkapja a fonalat. És jöjjön az önbizalom, hiszen annak is kell lennie.