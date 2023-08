ZTE FC - MTK Budapest 2-1 (2-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1823 néző. Jv.: dr. Csonka (Szert, Szalai).

ZTE FC: Gyurján (Senkó, 70.) - Huszti, Mocsi, Safranov - Mim (Soltész, 79.), Kovács B. (Szendrei, 37.), Sankovic, Csóka D. (Gergényi, 37.)- Sajbán, Ikoba (Szalay, 46.). Vezetőedző: Boér Gábor.

MTK Budapest: Demjén - Hej, Kádár, Bobál D. (Molnár R., 82.), Antonov - Kata, Thiam (Kosznovszky, 59.) - Kovács M. (Spalek, 87.), Stieber (Zsóri, 59.), Bognár I. - Németh K. Vezetőedző: Horváth Dávid.

Gólszerzők: Sajbán (3.), Tajti (45.+3. - 11-esből), illetve Németh K. (32.)

Sárga lap: Safranov (15.), illetve Zsóri (65.), Kosznovszky (94.), Kádár (99.)

Ez a beszámoló nem kezdődhet másképp, mint azzal: Demjén Patrik először tért vissza vendégként a ZTE otthonába nyári eligazolása óta. A hálóőr négy szezonon át volt tagja az egerszegiek csapatának, igazi közönségkedvencé vált, és az idén a Magyar Kupa-győzelemben is oroszlánrészt vállalt. A térfélválasztás után a hazai ultrák előtti kapuban foglalta el pozícióját, nem kellett csodálkozni, hogy vastapssal fogadták és Demjén is tapssal viszonozta ezt. A találkozó előtt Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa köszöntötte Zoran Lesjakot, aki a legutóbbi találkozón 150. mérkőzésén szerepelt az egerszegi együttesben.

Visszatérve a kapusokra. A ZTE FC együttesében a csütörtöki, NK Osijek elleni RKL-találkozóhoz hasonlóan Gyurján Márton kapott helyet, de mire éppen, hogy felálltak a csapatok, máris vezetett a ZTE FC. A 3. percben Ikoba robogott el a jobb szélen, laposan középre játszott, ahol érkezett Sajbán és 10 méterről okosan a jobb sarokba gurított, 1-0. A középkezdés után pedig azonnal egyenlíthetett volna az MTK, hiszen Safranov lépett oda Katának, aki elesett. A játékvezető büntetőt ítélt, a VAR megvizsgálta és jóváhagyta... A labda mögé Antonov állt, aki csúnyán fölé lőtte a labdát. Mindez nagyjából öt percbe sűrűsödött bele, így megállapítható volt, hogy mozgalmasan kezdődött a mérkőzés. A ZTE FC próbált támadásban maradni, voltak is átlövései és nem igazán engedte kibontakozni ellenfelét. Egyébként az MTK csapatában négy olyan játékos is a pályáén volt, akik korábban az egerszegieket erősítették. A legrégebben Kádár Tamás, aki 2006-ban 16 évesen itt mutatkozott be az élvonalban, aztán jóval később Bobál Dávid, Stieber Zoltán és persze Demjén Patrik. Idővel aztán az MTK labdabirtoklásban feljavult, pontosabb lett a játéka és 32. percben egyenlített. Szép összjáték után végül Bognár lépett ki a szépen visszagurított, Németh Krisztiánt a kapu előtt nagyon üresen maradt és van annyira rutinos játékos, hogy öt méterről ne hibázzon, 1-1. hazai oldalon már az első félidőben kettős csere következett, Csóka Dániel megsérült, hiszen ápolni is kellett, Kovács Barnabást pedig valószínűleg taktikai okokból hívta le a pályáról Boér Gábor. A mérkőzés pedig csép csendesen "csordogált" különösebb izgalmak nélkül. Hogy aztán az utolsó öt perc is felpörögjön. Előbb Gyurján védett nagyot, majd jött egy hazai büntető. A 46. percen Sajbán és Hej ugrott fel a labdáért, a vendégek védőjének kezén végig gurult a labda. A VAR vizsgálódott, de igazából tisztán látszott a dolog. Tajti a letett labdát a jobb sarokba helyezte, 2-1.

A szünetben újabb csere következett hazai oldalon, hiszen Ikobát váltotta Szalay. Túl nagy iram nem volt, de az MTK próbálta irányítani a játékot, de helyzet nélkül és a hazaiak sem igazán veszélyeztettek. Az viszont tény, hogy a vendégek futballjában jobban benne volt a gól, hiszen zömében náluk volt a labda. A 63. percben a csereként érkezett Zsóri fejelt, a labda magas ívben szállt és végül a bal kapufáról pattant kifele. Zsóri Dániel később ismét fókusba került, amikor a 65. percben Gyurjánnal ütközött, a kezével eltalálta Gyurján arcát. Villant a sárga lap, de vizsgálták a piros lap lehetőségét is, zalai szempontból ennél aggasztóbb volt, hogy kapusuk nem tudta folytatni a játékot, hiszen azt mutatta, hogy gondjai vannak a látásával. Senkó Zsombor állt a ZTE kapujába, az MTK pedig továbbra is többet tartózkodott a hazai térfélen, védekezésre kényszerítve a zalaiakat. A passzok pontatlansága volt az, ami miatt a hazaiak nem tudták többet birtokolni a labdát. De persze nem szorult be, és a 87. percben Tajti végezhetett el szabadrúgást a kaputól 18 méterre, lövése a felső lécen csattant. Nem kevesebb, mint 9 perc hosszabbítást "rendelt el" a játékvezető, ami nem kevés, így még bőven volt idő mindkét csapat számára, hogy érdemben alakítsa az eredményt, de az már nem változott.

A ZTE FC egy nehéz mérkőzésen harcolta ki a győzelmet, amin a látottak alapján az MTK sem érdemelt vereséget.