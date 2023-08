DVSC–ZTE FC 1-0 (0-0)

Debrecen, 5011 néző. Jv.: Vad II. (Tóth II. V., Rózsa).

DVSC: Milosevic – Baranyai, Dreskovic, Mojzis, Manrique – Varga J. (Kusnyír, 81.), Vajda (Dzudzsák, 64.), Loncar, Domingues (Lagator, 87.), Bódi (Kyziridisz, 64.) – Bárány (Mance, 64.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

ZTE FC: Senkó – Huszti (Klausz, 85.), Mocsi, Safronov, Gergényi – Milovanovikj (Mim, 31.), Szendrei, Sankovic, Szalay (Németh D., 58.) – Tajti, Sajbán (Ikoba, 58.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Kyziridisz (83.).

Sárga lap: Milovanovikj (28.), Gergényi (88.), Ikoba (92.).

Alaposan átalakította csapatát a csütörtöki Konferencia-liga mérkőzéséhez képest Srdjan Blagojevic, a DVSC vezetőedzője, hiszen a kezdő tizenegyben csak ketten maradtak a pár nappal korábbi Rapid Wien ellenihez képest. Nagyjából erre számított Boér Gábor, a ZTE FC szakvezetője, aki előzetes írásunkban is azt fejtegette: nem tudják, milyen összetételben áll majd fel a Loki a két európai kupameccs között, de mindenképpen nehéz meccsre és jó ellenfélre számít.

Nos, zalai oldalon is eldőlt egy kérdés, hiszen a kapuban Senkó Zsombor került be ismét a kezdőcsapatba, a szezon során pedig először került a kezdő tizenegyebe Daniel Milovanovikj. Nevezzük tapogatózó játéknak az első öt percet, amit az első kapuralövés zárt le, méghozzá Tajti jóvoltából. Csak egy-egy percre tűnt úgy, hogy valamelyik fél esetleg kisebb fölényt tud kiharcolni, ám szó sem volt erről. Valamivel mégis a DVSC támadásai tűntek olajozottabbnak, hiszen jobban szét tudták húzni a ZTE védekezését, így nagyobb területek nyíltak meg előttük, de ők is pontatlanoknak bizonyultak. A 18. percben megint egy Tajti-lövés jelentette az izgalmat, de a bal alsó sarok mellett suhant el a labda. Elöl egyébként a zalai csapatkapitány volt a legaktívabb, csakhogy nem igazán lelt társakra, hiszen nem volt, akivel összejátszhatott volna. Nem lehetett mondani, hogy parázs csatát láthattak volna a nézők, küzdelem volt, de az igazi átütőerőre várni kellett. Letelt az első fél óra és Boér Gábor cserére határozta el magát, hiszen Milovanovikj jött le, helyette Mim Gergely érkezett. Talán az állhatott a váltás hátterében, hogy Mim nagyobb lendületet tud vinni a játékba, mint tette egy hete a győztes MTK elleni találkozón is. A 40. percben éppen Mimtől indult az akció, aminek a végén Tajti lőtt, majd a visszapattanót a zalai csapatkapitány egy parádés mozdulattal tette újra maga elé, de ez a lövése is elakadt a gólvonal előtt. Gólt érdemelt volna ez az akció és összességében is többet támadott már az egerszegi együttes, a gólra viszont várni kellett.

Volt még 45 perc, hogy a helyzet változzon és az 51. percben Sajbán fejelhetett kapura, de Milosevic kiütötte a bal alsó sarokba tartó labdát. Élénkebb lett a játék, a DVSC is próbálta döntésre vinni a dolgot, a ZTE pedig kettőt cserélt. Nem sokkal később a hazaiak is elkezdték frissíteni együttesüket, és minden szempontból érdekesebb lett a találkozó. Azzal, hogy Ikoba is ott volt a pályán, egy erőteljes csatárral kellett megküzdenie a debreceni védőknek, a házigazda pedig egyértelműen bízhatott rutinos játékosaiban, mint például Dzsudzsák Balázs. Egyre inkább úgy tűnt, hogy aki betalál, nagyot léphet a győzelem felé, hiszen ezen a találkozón éppen ez, vagyis a gól volt a legnagyobb hiánycikk. Helyzetek ugyanis már voltak itt is, ott is, de a lényeg hiányzott. Erősödött a debreceni nyomás, ami egy hazai pályán játszó együttestől érthető, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy otthon tartsa a három pontot. A ZTE FC viszont állta a sarat, és nem különben, ugyanezt szerette volna. A 83. percben aztán a csereként beállt Kyziridisz a Husztitól visszapattant labdával indult meg, mindenkin átkígyózott és 15 méterről, középről lőtt a bal alsó sarokba, 1-0. Volt még idő legalább az egyik pont megmentésére a ZTE FC számára, amely tett is ezért, de ha nincs, aki gól lőjön, nincs esély a pontszerzésre sem. A végén még Senkó is felment a hazai kapu elé, hátha ez segít, de már ez sem...

A ZTE FC kikapott, a DVSC pedig annyival mindenképpen jobb volt, hogy egyszer betalált. Ez a találkozó erről szólt, vagyis a győzelem megszerzéséről, mindegy milyen játékkal.