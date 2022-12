– Az egyik szemem sír, a másik nevet – kezdte a félév értékelését Fehér László edző. – A csapat nemzetközi szinten remekelt: amatőr létünkre több profi körülmények közt készülő együttest megelőzve bronzérmesek lettünk a világkupán, s elmondható, hogy a maximumot hoztuk ki ebből a sorozatból. A hazai bajnokságban viszont már van hiányérzetem. Sajnos a rangadókon csapatszinten nem úgy teljesítettünk, ahogy az elvárható. A két vereség azt jelenti, hogy tavasszal már nem botladozhatunk, ha szeretnénk, hogy esetleg esélyünk legyen a bajnoki címre. Csapatfában kell előrelépünk, a nemzetközi szinten is jól hangzó 3750-3800 fás szinten kell teljesíteni. De az esetleges bajnoki címvédéshez már a többi csapat „segítsége” is kell.

Érdemes megemlíteni, hogy míg az átigazolási szezon során az ellenlábasok erősödtek, addig a ZTK-nak csak utánpótláskorú játékost sikerült igazolnia, ráadásul Kozma Károly éppen a rivális Szeged csapatához távozott. A zalaiak kerete hét felnőtt játékosból áll, s többször akadt, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem állt mindegyikük Fehér László rendelkezésére. A fiatalok nem okoztak csalódást ezekben a helyzetekben, ám tőlük még nem várható el, hogy húzzák a csapat szekerét.

A ZTK-nál ugyanakkor bizakodnak, hogy tavasszal már valamennyi találkozójukat megnyerik, s akkor kis szerencsével talán a bajnoki címhez is odaérhetnek. A két riválist, a Szegedet és a Kaposvárt is hazai pályán fogadják, illetve a Bajnokok Ligájában is áll még a zalai alakulat.

– Elképesztő hullámvasutat jártunk be a BL-menetelés során – tért át rá erre a sorozatra Fehér László. – A német SKK Raindorf ellen hazai pályán nagyon görcsösen játszottunk Kakuk és Nemes kivételével mindenki alulteljesített. A kiutazás előtt annak is örültem volna, ha szoros mérkőzésen nyerünk, és szépen búcsúzunk a BL-től. Ám fiúk káprázatosan játszottak és kiharcolták a továbbjutást. A BL január végén folytatódik, s szeretnénk jól felkészülni rá. Jó lenne a legjobb négy közé bejutni, de tudjuk, hogy a legjobb nyolc között már nincsen könnyű ellenfél, s nem lesz az a horvát Split csapata sem.

Fehér László említette a jó felkészülést, ám az energiaválság miatt sportlétesítmények zárnak be, a ZTK-FMVasnak pedig hozzá kell járulnia a tekecsarnok rezsijéhez. A szűk költségvetésükből nehéz lesz ezt kigazdálkodni, de megpróbálják az edzésidők racionalizálásával ezt is megoldani. Egy viszont biztos: ígérik, hogy mindent megtesznek a további sikeres BL- és bajnoki szereplés érdekében.