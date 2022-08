A gyenesdiási Festetics Vágta középpontjában ezúttal is a magyar lovas kultúra és a hagyományőrzés állt: az izgalmas futamok mellett kocsitolóverseny, csikósbemutató és a helyi lovardák műsora várta a szép számú közönséget.

Október első hétvégéjén, immár 15. alkalommal rendezik meg a Nemzeti Vágta döntőjét, ahol az ország legjobb amatőr lovasai mérhetik össze tudásukat. A budapesti fináléra kvalifikáló versenyek májustól szeptemberig zajlanak 9 magyarországi – és 4 határon túli helyszínen. Május 28-án a Vajdasági Vágtával vette kezdetét, és szeptember 10-én a Viharsarki futammal zárul az Elővágták sorozata.

A települések csatájában Szabó Nikolett aratott győzelmet Pipacs nevű lovával, így Porva is képviselteti majd magát a fővárosi Nemzeti Vágtán. A dobogó második fokára a bükkösdi Arató Barna állhatott (ő Napraforgóval lovagolt), a harmadik helyezés pedig Bottlik Fannit illette, Hadfi Iram nyergében, Alsópáhokot képviselve. Negyedikként, Tiszafüred színeiben, Gyöngy Tamás és Luvly Jubly Luca kvalifikálta magát a budapesti döntőbe.

A kishuszárok futamában a csemői Szerencsés Szandra és Sárkány nyerte a versenyt, másodikként pedig Czene Leila Izabella és Herceg biztosította helyét a döntőben, Kalocsát képviselve.

Az eredményhirdetés pillanatai. Idén is lesz gyenesdiási lovas a Nemzeti Vágtán

Forrás: Szabó Zsolt Szilveszter

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere lapunk kérdésére elmondta: örültek, amikor felfedezték a Festetics-időkből való tréningpályát, amit egykoron Festetics Tasziló alakított ki az itteni vitézek számára. Ezt – fotók és szemtanúk beszámolói alapján – helyreállították, a kor követelményeihez igazították, s így csatlakoztak 13 évvel ezelőtt – ma már legrégebbi állandó helyszínként – a Nemzeti Vágtához.

– Gyenesdiás a rendszerváltás óta támogatja a lovas sportot, a helyi s környékbeli lovardákat, és azt látjuk: mindez felfutóban van – fogalmazott Gál Lajos. – Ez nemcsak divatos, hanem egészséges sport is, ezért támogatjuk az egyesületeket és a különböző versenyeket is. A csúcspont persze a Nemzeti Vágta-előfutam, de a belső pálya alkalmas ügyességi, galopp és karüsszel-gyakorlásra, s így az utánpótlás-nevelést is szolgálja. Mindez persze turisztikai vonzerőt is jelent.

A gyenesdiási győztes, Szabó Nikolett, aki tavaly megnyerte a Nemzeti Vágtát, a verseny után lováról, Pipacsról beszélt.

Az idei gyenesdiási futamot, Porvát képviselve, Szabó Nikolett és Pipacs nyerte

Forrás: Szabó Zsolt Szilveszter

– Jó formában van – emelte ki. – Most egy kicsit nehezen bírta a felvezetését, egyre idegesebb volt, ezen majd megpróbálunk otthon dolgozni, hogy kicsit nyugodtabban álljon a versenyhez. Ettől függetlenül elégedett vagyok vele, jól futott: az élre álltunk, s ahogyan szoktunk, onnantól kezdve mentünk.

Szabó Nikolett Heves, Farkaslaka, Kerekegyháza és Abony lovasát győzte le a Millenniumi emlékmű körül kialakított különleges versenypályán a tavalyi Nemzeti Vágtán. A 2021 leggyorsabb lovasa címet elnyerő szabadkai versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Pipacs hátára győzelmi takarót terítettek.

Hátra van még a sarkadi Viharsarki Vágta szeptember 10-én, majd október 1-jén és 2-án rendezik a fővárosi Hősök terén a Nemzeti Vágtát, amely idén ünnepli 15. születésnapját.

Korábbi cikkeink a témában: