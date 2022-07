Egy helyszín, de két különböző verseny zajlott Miskolcon, hiszen a két korosztályban külön hirdettek végeredményt az egyes számokban. A Zalaszám-ZAC versenyzői közül Muszil Ágnes kiemelkedett. A középtávfutó az idén már a téli szezontól kezdve sorra szállította a jobbnál jobb helyezéseket és eredményeket, hiszen egyéni legjobbját is folyamatosan múlta felül elsősorban 800 méteren. Miskolcon az U20-as bajnokság keretében előbb a 400 méteres számban állt rajthoz Góczán István edző tanítványa, aki meggyőző fölénnyel nyerte ezt a számot. Másnap, fő számában, 800 méteren sem hagyott sok kétséget afelől, hogy övé lesz az arany, hiszen rajt-cél győzelmet aratott. Muszil Ágnes időeredménye ugyan elmaradt az U20-as világbajnoki kiküldetési szinttől, de edző és tanítványa is bízik benne, hogy szerdán, a Pápán rendezendő Szuper Liga-versenyen – kisebb lábfejfájdalma ellenére – sikerülhet szintet futnia, amitől már csak két tizeddel marad el.

Muszil Ágnes edzőjével, Góczán Istvánnal

Forrás: ZAC

Az U23-as korosztályban sem maradtak érem nélkül az egerszegiek, sőt Nagy Pálma kettőt is hazahozott Miskolcról. Az első napon 100 méteres síkfutásban úgy szerzett ezüstérmet, hogy csak a felnőtt magyar bajnok és a 100 méteres síkfutás magyar rekordját nemrég megdöntő Takács Boglárka tudta megelőzni. Takács Boglárka nemrég 18 éves rekordot múlt felül futásával (11,37), amitől a miskolci ob-n is csak hét századdal maradt el. Kámán Ferenc edző tanítványa, Nagy Pálma a 200 méteres síkfutásban majdnem duplázott, de két századdal lemaradt az ezüstről és szerzett bronzot. A győzelmet itt is a honvédos Takács Boglárka szerezte meg.

Nagy Pálma

Forrás: ZAC

A két egerszegi versenyző nem meglepetésre meghívást kapott a korosztálya magyar válogatottjába is, így Muszil Ágnes ott lesz Mariborban az U20-as csapat legközelebbi viadalán, Nagy Pálma pedig az U23-as válogatott tagja lesz Győrben.

30 éve, 1992. április 22-én jegyezte be a Zala Megyei Bíróság a ZTE kötelékéből kivált, immár önálló atlétikai egyesületet. A napjainkban Zalaszám-ZAC néven működő klub Zala megye egyik meghatározó sportegylete megannyi nagyszerű eredménnyel és élménnyel a három évtizedes múltból. A klub elnöke legtovább Tóth Zoltán volt, aki pontosan húsz évig vállalta ezt a felelősséggel járó funkciót, és a három évtized alatt több mint háromszáz egerszegi, zalai vállalkozás támogatta az egyesületet.

A Zalaszám-ZAC eredményei. U20. 400 m: 1. Muszil Ágnes 57,58. 800 m: 1. Muszil Ágnes 2:13,23. Magasugrás: 4. Bali Krisztina 155. Diszkoszvetés: 8. Czigány Levente 43,52.

U23. 100 m: 2. Nagy Pálma 11,93. 200 m: 3. Nagy Pálma 24,86.

Kapcsolódó cikkeink: